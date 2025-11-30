Ciudad Real multiplica luces y pirotecnia: un gran acto en la Plaza Mayor descubre la decoración de Navidad

Ciudad Real ha saludado a la Navidad con el tradicional encendido de luces, un evento que se ha celebrado este domingo y que ha estado precedido por un gran espectáculo de música y pirotecnia en la Plaza Mayor. Los niños de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) protagonizaron el evento y pulsaron el botón del alumbrado junto al alcalde, Francisco Cañizares.

La cita ha congregado a centenares de familias en el corazón de la capital de la provincia. La concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha citado como novedades la inclusión de las "fachadas colindantes" al Ayuntamiento como elementos decorativos. Además, se ha "doblado la pirotecnia, la luz y el sonido, acompañado de una historia de la Navidad".

Sánchez ha subrayado que "empiezan unos días muy importantes y que la Navidad trae la esperanza a la ciudad en forma de niño". Ese mensaje de ilusión "es lo que hemos querido trasladar a todos nuestros vecinos".

En su primer año como edil responsable del área de Festejos, Sánchez ha mostrado su satisfacción por el hecho de que "los que han iluminado la ciudad han sido los niños de Afanion". La presencia de estos chicos y chicas ha propiciado un momento "muy emotivo". Desde el Ayuntamiento, "estamos contentísimos de que hayan querido poner luz a la ciudad".

Además, la representante del Gobierno local también ha tenido palabras de agradecimiento para los trabajadores municipales, especialmente los de la concejalía de Festejos, por una labor "que ha merecido la pena por darle a la ciudad lo mejor".

La iluminación llega este año a nuevos espacios de la ciudad. Un buen ejemplo es el árbol de 22 metros que se ha instalado en la plaza de la Diputación Provincial, y el objetivo es seguir ampliando las zonas de la ciudad a donde llegan las luces de Navidad.