Ciudad Real lleva a cabo la demolición de la antigua casa del Parque Gasset: "Era un foco de ocupación"

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha llevado a cabo la demolición de la casa situada en el Parque de Gasset, un inmueble ajeno a la titularidad municipal que llevaba décadas pendiente de resolver y que se había convertido en los últimos años en un foco de ocupación y problemas de seguridad.

"Hemos acabado con un problema de seguridad en el Parque de Gasset", ha expresado el alcalde, Francisco Cañizares, lamentando el impacto que tenía este inmueble en la convivencia de la ciudad.

Tras meses de negociación con los propietarios, el Ayuntamiento firmó este mes un convenio que ha permitido ejecutar la retirada del edificio, una actuación asumida por los titulares del inmueble. Ahora, el Consistorio podrá completar la adquisición del terreno para integrarlo al parque.

"Se trata de un asunto que estaba enquistado desde hace muchos años. El problema estaba pendiente desde 1996. La solución consensuada elimina los efectos que la ocupación estaba generando en el entorno y garantiza tranquilidad a los usuarios del parque", ha asegurado.

Asimismo, ha destacado el trabajo realizado por la Dirección General de Urbanismo y la concejala responsable para acercar posturas con los propietarios y cerrar un acuerdo que llevaba años pendiente. Y ha agradecido "la disposición de los propietarios y el trabajo técnico que ha permitido cerrar un acuerdo necesario para la ciudad".

Ahora, con la desaparición del inmueble, el Ayuntamiento considera resuelto un conflicto que "había llegado a convertirse en un símbolo de situaciones indeseadas en la zona, reforzando la seguridad y preservando la vida cotidiana del Parque de Gasset".