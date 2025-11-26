La tertulia 'Hasta la Bola' de Onda Cero Ciudad Real entrega sus cuartos premios taurinos

La tertulia taurina 'Hasta la Bola', que se emite los viernes en el programa 'Más de uno Ciudad Real' en Onda Cero, ha celebrado este miércoles la cuarta edición de sus premios taurinos, una cita que ha reunido a toreros, ganaderos, empresarios y aficionados de la capital y la provincia.

En esta ocasión, se han entregado una mención especial y cuatro galardones, uno de ellos el que ha recibido el empresario de la Plaza de Toros de Ciudad Real capital, Nacho Lloret, de manos del alcalde, Francisco Cañizares, quien ha aprovechado la ocasión para felicitar a la emisora de radio, que cumple 35 años, por convertirse en este tiempo "en uno de nuestros referentes más claros de libertad y de información veraz, y lo hacen participando en todo lo que es la vida de nuestra ciudad".

Y un buen ejemplo de ello, tal y como ha considerado Francisco Cañizares, es esta tertulia taurina, "que es un referente y es además un modo de aportar en un tejido importantísimo para la cultura de Ciudad Real y para el tejido productivo de una provincia eminentemente taurina, donde hay plazas, ganaderías, toreros" y donde hay miles de aficionados que a lo largo y ancho de la primavera, el verano y un poco del otoño, llenan las plazas de la provincia y convierten el espectáculo taurino en un referente de las fiestas de nuestros pueblos", según ha trasladado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los integrantes de la tertulia Marce Abenza y Sito Cantero han entregado el premio a quien fuera presidente de la Plaza de Toros de Piedrabuena, primero, y luego de la capital, Francisco Delgado.

"Preservar y promover la cultura taurina"

De su lado, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, encargado de reconocer a la Escuela Taurina de Ciudad Real, ha destacado "la importancia de preservar y promover la cultura taurina en nuestra provincia", señalando que la Diputación mantendrá su apoyo firme a todas aquellas iniciativas que contribuyan a reforzar esta tradición profundamente enraizada en la identidad ciudadrealeña.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la labor de la Escuela Taurina de Ciudad Real, cuyo reconocimiento ha entregado y que ha sido recogido el director su director, Diego Ortega, acompañado por alumnos y alumnas.

Ha subrayado Valverde que esta escuela "representa el futuro de la Tauromaquia en nuestro territorio, un proyecto que conjuga formación, tradición, valores y proyección cultural". Ha remarcado, además, que el apoyo de la Diputación se extiende también a las escuelas taurinas de Miguelturra y Alcázar de San Juan, "dos proyectos que complementan un ecosistema formativo imprescindible para garantizar la continuidad de la Fiesta desde una vertiente pedagógica, profesional y responsable".

Valverde ha aprovechado el acto para reconocer el trabajo del equipo de Gobierno provincial en esta materia, agradeciendo especialmente al vicepresidente Adrián Fernández, "su implicación, sensibilidad y compromiso para que la cultura taurina siga ocupando el lugar que merece". Fernández ha asistido al acto, así como las vicepresidentas María Jesús Pelayo y Patricia Saldaña, la diputada provincial Gema García Ríos y Francisco Pérez, en representación del Gobierno de Castilla-La Mancha.