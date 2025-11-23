El Centro Cervantino de Almodóvar del Campo nace para provocar "un impacto absoluto" a sus visitantes

Almodóvar del Campo estrena un espacio cultural que aspira a convertirse en referente turístico y artístico de la provincia. Este sábado, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, inauguró el nuevo Centro Cervantino, una ampliación del histórico Museo Palmero que combina arte, patrimonio, tecnología y cervantismo. La cita congregó a numeroso público, mostrando la expectación por un proyecto de gran envergadura.

Valverde estuvo acompañado por la portavoz del Gobierno provincial, Rocío Zarco, el alcalde José Lozano García y miembros de la familia Palmero, incluidos Alfredo y sus nietos Fredi y Silvia, comprometidos con el desarrollo del centro.

El presidente recordó cómo hace 19 meses conoció la iniciativa y valoró el papel del alcalde en su ejecución: "José Lozano es un alcalde que sabe cómo aprovechar el potencial de una localidad como Almodóvar y, en este caso, su vinculación con el Quijote a través del Museo Palmero y este nuevo Centro Cervantino". Añadió que Almodóvar "está reflejada explícitamente en El Quijote".

Impacto absoluto

Sobre la relevancia del proyecto, Valverde destacó que "va a causar un impacto absoluto en quienes vengan a contemplarlo, convirtiéndose en un motor de atracción importantísimo para Almodóvar y para la provincia de Ciudad Real".

También subrayó el buen uso de los recursos públicos: "Los gestores siempre tenemos en la cabeza que cada euro se emplee de la mejor manera posible, y aquí el aprovechamiento ha sido extraordinario. La ayuda de la Diputación está excepcionalmente optimizada y este centro será, sin duda, uno de los grandes referentes turísticos y culturales de la provincia".

Foto de familia.

Valverde agradeció a todos los implicados: la familia Palmero, el Ayuntamiento, el equipo coordinador y la Asociación, "cuyo fondo cervantino permite que cualquier visitante pueda conocer en profundidad las diferentes ediciones del Quijote".

Lamento

Durante la inauguración, compartió una reflexión de Alfredo Palmero, quien lamentaba que la provincia no haya aprovechado plenamente la figura del Quijote. Valverde coincidió: "Esta tierra, tan humilde y tan hecha a sí misma, no ha sido plenamente consciente de la potencialidad que tiene gracias al Quijote". Y recordó que, en algunos de sus viajes institucionales, "difícilmente ubican Ciudad Real, pero la tierra del Quijote la conoce todo el mundo".

Valverde durante su intervención.

El presidente insistió en que es la Diputación la que debe agradecer poder invertir en un espacio que generará nuevas oportunidades turísticas. "Ciudad Real es ya una de las provincias que mejores cifras presenta, no solo en viajeros sino en pernoctaciones. Estamos atrayendo por nuestra gastronomía, cultura, patrimonio, naturaleza y también por ese paraguas que es el hidalgo caballero Don Quijote", afirmó.

Valverde conectó el Centro Cervantino con otros proyectos provinciales en torno al universo cervantino, como la Casa de la Paca en Pedro Muñoz, la restauración de la supuesta casa del bachiller Carrasco en Argamasilla de Alba o el éxito de FENAVIN, que ha vinculado el vino local con los personajes del Quijote.

Para el presidente provincial, la inauguración es un paso más, no un final. "Hoy es un día muy bonito para Almodóvar y para la provincia. No es el final del camino, sino un paso más en este esfuerzo colectivo entre administraciones, entidades privadas y asociaciones para situar a Ciudad Real en el lugar que merece".