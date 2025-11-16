La Diputación de Ciudad Real, reconocida por el Club Taurino de Almódovar del Campo por su apoyo a los toros

La Diputación de Ciudad Real ha recibido el Premio Memorial Reina Rincón, otorgado por el Club Taurino de Almodóvar del Campo en el marco de la trigésimo cuarta Semana Cultural Taurina, como reconocimiento a su apoyo firme y constante a la tauromaquia y a todo el sector taurino durante el mandato actual.

El galardón distingue la labor de la institución provincial en la promoción de la fiesta de los toros, el impulso a los profesionales del toreo y las escuelas taurinas de la provincia, y la consolidación de las tradiciones que identifican a nuestros municipios.

El premio ha sido recogido en la noche de este sábado por el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real, Adrián Fernández, quien ha estado acompañado por la vicepresidenta Patricia Saldaña. En su discurso, Fernández ha agradecido al Club Taurino y al pueblo de Almodóvar su reconocimiento a la labor de la Diputación, y ha subrayado que el premio "pone en valor el trabajo impulsado por el presidente Miguel Ángel Valverde".

La institución provincial ha destinado casi medio millón de euros al fomento de la actividad taurina en la última temporada. La inversión ha permitido incrementar la participación de toreros y novilleros de la provincia, reforzar el funcionamiento de la Escuela Taurina de Ciudad Real, mantener el apoyo a las escuelas taurinas de Ciudad Real, Miguelturra y Alcázar de San Juan, y posibilitar que jóvenes alumnos hayan actuado en plazas de gran relevancia como Alicante, Valencia, Albacete o Sevilla.

Además, Fernández ha recordado que la Diputación ha incluido un festejo taurino en el Día de la Provincia como gesto de reconocimiento a esta tradición cultural profundamente arraigada.

Por otro lado, ha resaltado que "la Diputación está donde debe estar, defendiendo una seña de identidad cultural, generando oportunidades para la juventud taurina y fortaleciendo un sector de enorme importancia en la historia y la identidad de la provincia".

En esa línea, ha anunciado que la próxima convocatoria de ayudas ampliará su alcance para incluir también espectáculos taurinos populares, como suelta de vacas o encierros, una medida recibida con especial entusiasmo por el público almodovareño, cuyos encierros son los más antiguos de España. Asimismo, se incorporará por primera vez una línea de apoyo para la contratación de recortadores, disciplina que está ganando gran presencia y que atrae especialmente al público joven.

El vicepresidente de la Diputación ha participado también en la ceremonia de premios de la Semana Cultural Taurina y ha entregado el galardón al mejor novillero de la temporada al joven Adrián Reinosa por su actuación en la novillada del Día de la Provincia.