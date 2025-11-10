Los ocho proyectos elegidos para los presupuestos participativos de Ciudad Real: había 300 propuestas

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha anunciado los ocho proyectos que se van a desarrollar en los presupuestos participativos de 2026 tras terminar el proceso de selección. En total han participado 1.887 personas y se han emitido casi 4.000 sufragios.

El portavoz del Gobierno local, Guillermo Arroyo, ha explicado que al proceso se presentaron cerca de 300 propuestas, de las que 124 superaron la primera criba y han sido sometidas a votación.

Arroyo ha agradecido la participación de las personas en el proceso de selección, así como de quienes han presentado ideas, votado o colaborado en la gestión.

"Este sistema constituye un paso firme hacia una gestión más participativa, democrática y compartida. Continuará en futuras ediciones, con el objetivo de aumentar la participación y que cada ciudadano sienta que su voz contribuye a mejorar Ciudad Real", ha indicado.

Ocho proyectos

Los ocho proyectos a los que el Consistorio ha destinado un presupuesto de 400.000 euros son la renaturalización del patio del CEIP Alcalde José Cruz Prado, la pintura de la fachada de los Silos, la mejora de la iluminación en la avenida de los Descubrimientos y la adecuación del parque de la calle Islandia.

También la instalación de un semáforo peatonal en la confluencia de avenida de los Descubrimientos con la calle Cardenal Lorenzana, la rehabilitación del asfaltado en la calle Alfonso Eanes, la colocación de señales para prohibir el tránsito de patinetes por las aceras, y la rehabilitación del acerado en la calle Alfonso Eanes.