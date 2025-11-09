La Policía Local detiene a un hombre en Ciudad Real acusado de agredir a su pareja con un mordisco en la cara

Agentes de la Policía Local de Ciudad Real detuvieron a un hombre durante la madrugada de este domingo, sobre las 6:20 horas, por un presunto delito de violencia de género. El arresto se produjo en las inmediaciones de la zona del Torreón.

Según ha informado el cuerpo policial a través de sus redes sociales, una patrulla fue requerida durante el turno de noche. Al llegar al lugar, los funcionarios confirmaron que la mujer presentaba lesiones en el rostro.

Las primeras averiguaciones señalan que el detenido había propinado un mordisco en la cara a la víctima, tal y como manifestaban las lesiones visibles.

La mujer agredida fue trasladada de inmediato al Hospital General Universitario de Ciudad Real para recibir la asistencia médica necesaria. Posteriormente, el presunto agresor fue puesto a disposición judicial.