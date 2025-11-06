Una "plaga" de palomas inunda de heces las calles de Valdepeñas: el Ayuntamiento ofrece jaulas para su captura

La convivencia entre vecinos y palomas en Valdepeñas se ha convertido en motivo de creciente preocupación entre sus ciudadanos. Lo que comenzó como una molestia se ha transformado, según denuncian los residentes del centro de la localidad, en un problema de salud pública, suciedad y deterioro del entorno urbano.

Tanto es así, que un grupo de ciudadanos ha iniciado una recogida de firmas para que el Ayuntamiento declare la situación como "plaga" y adopte medidas más eficaces para atajarla.

Eva Morales, una de las impulsoras de la iniciativa vecinal, explica que lleva residiendo en el centro desde 2019 y que, desde entonces, "la presencia de palomas no ha dejado de aumentar".

Suciedad en Valdepeñas.

"No se puede salir a las terrazas ni tender la ropa porque acaba llena de excrementos. En algunos portales se acumulan plumas y suciedad, y hay vecinos que han tenido que instalar mallas para evitar que aniden en sus balcones", relata.

Soluciones "éticas y eficaces"

Eva asegura que el problema no afecta únicamente al casco histórico: "Nos están escribiendo vecinos de todos los barrios, desde Los Llanos hasta el Lucero. Todo Valdepeñas sufre las consecuencias".

En sus palabras, el movimiento no busca confrontación, sino soluciones "éticas y eficaces". "No pedimos eliminar a las palomas, sino que se reconozca que existe una plaga que afecta a la salubridad y a la economía local", afirma.

Imagen de como se encuentra un balcón de la localidad.

Los vecinos han recopilado testimonios que, según dicen, evidencian el impacto del problema. "Hay personas que cambiar las antenas de televisión varias veces porque las palomas anidan en ellas. Incluso una abuela nos contó que su nieta tuvo una infección ocular causada por bacterias procedentes de los excrementos", explica Eva, que califica la situación de "insostenible".

También denuncian el coste económico que supone para particulares y comercios la limpieza de tejados, canalones y terrazas. "Hay hosteleros que se ven obligados a desinfectar constantemente los exteriores de sus locales. Esto no solo ensucia la imagen del municipio, también afecta al día a día de la gente", añade.

Medidas municipales

Ante las quejas vecinales, el Ayuntamiento de Valdepeñas ha asegurado que está reforzando las actuaciones para reducir la población de palomas, con especial atención al centro urbano, la zona más afectada.

El teniente de alcalde de Medio Ambiente, Gregorio Sánchez, ha recordado que "el contrato de gestión de palomas ha incrementado su inversión en un tercio", y que se prevén "capturas masivas en los puntos donde sea posible", además de la colocación de jaulas que podrán solicitar los ciudadanos.

Imagen de la situación de los canalones de la localidad.

El edil ha explicado que las actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Renaturalización Urbana de Valdepeñas, un proyecto financiado con fondos europeos por valor de 3,4 millones de euros. "Como novedad, se contempla la cría de parejas de halcones peregrinos dentro de la ciudad, una medida que ha demostrado su eficacia en otras urbes al controlar de manera natural la sobrepoblación de palomas", ha precisado.

Llamamiento

Desde el Ayuntamiento se subraya la necesidad de colaboración ciudadana. "Este es un problema complejo que requiere de la implicación de todos", ha insistido Sánchez, quien ha recordado que "alimentar a las palomas agrava la situación y dificulta las labores de control".

Sin embargo, los vecinos mantienen que las medidas actuales "no son suficientes" y reclaman una estrategia integral. "No basta con colocar jaulas, porque no están resultando efectivas y pueden generar problemas de bienestar animal", denuncian.

En su lugar, piden al consistorio que reconozca oficialmente la existencia de una plaga y elabore un plan coordinado con expertos en fauna urbana y salud ambiental.

Mientras tanto, la recogida de firmas sigue sumando apoyos. "Esto ha superado nuestras expectativas. Nadie imaginaba que tendría tanta repercusión, pero se nota que la gente está cansada y quiere soluciones", resume Eva, que insiste en que su objetivo no es otro que mejorar la convivencia en la ciudad.