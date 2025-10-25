'Sabor Quijote' llega a Villanueva de los Infantes con una "intensa" programación cultural y gastronómica

'Sabor Quijote' llega a Villanueva de los Infantes con una intensa programación de actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza para mostrar su rico patrimonio como conjunto histórico artístico. El acto inaugural, celebrado esta noche en La Alhóndiga, ha reunido a una amplia representación del tejido político, cultural y social de la provincia, creadores de contenido, empresas locales, asociaciones y numeroso público.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha comenzado su intervención reconociendo especialmente la labor de la alcaldesa de Villanueva de los Infantes y de todo su equipo y ha puesto en valor la potencia cultural, patrimonial, natural y gastronómica de la provincia. Asimismo, ha subrayado el papel de los creadores de contenido, medios de comunicación, hosteleros y empresarios como aliados fundamentales para que la provincia sea "cada vez más admirada y visitada".

Durante su intervención, ha reivindicado el vínculo inseparable entre la provincia y la figura universal de Don Quijote, afirmando que "el Quijote es la provincia de Ciudad Real". Según Valverde, este legado cervantino constituye un embajador internacional que permite proyectar las múltiples fortalezas del territorio y reforzar su atractivo turístico, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente de la institución provincial ha recordado que la provincia es tierra de grandes figuras literarias y artísticas, como Cervantes, Quevedo o Antonio López, y también de productos emblemáticos como el vino de La Mancha y Valdepeñas, el queso manchego o la berenjena de Almagro. Además, ha resaltado el patrimonio vinculado a las Órdenes Militares que marcan la identidad histórica del territorio.

Datos muy positivos de turismo

Especial hincapié ha hecho Valverde en el sector turístico, que está marcando en los últimos meses datos muy positivos de crecimiento. Entre enero y junio de 2025, la provincia registró 211.000 visitantes alojados en establecimientos turísticos, generando más de 356.000 pernoctaciones, lo que demuestra un avance hacia un turismo de mayor permanencia y capacidad económica.

El presidente de la Diputación ha señalado que la sostenibilidad del turismo debe conjugar los ámbitos medioambiental, social y económico. En ese sentido, Sabor Quijote se consolida como una iniciativa estratégica para dinamizar el territorio, generar oportunidades y fortalecer la cohesión provincial en torno a su patrimonio cervantino. También ha anunciado el impulso a nuevos espacios museísticos dedicados al Quijote y a Cervantes en diversas localidades, como Pedro Muñoz, Almodóvar del Campo y Argamasilla de Alba, con el objetivo de crear una red cultural de referencia nacional e internacional.

Para concluir, el presidente ha realizado un llamamiento a la ciudadanía, entidades y profesionales del sector para convertirse en embajadores de la provincia: "Ciudad Real es una tierra acogedora y con un futuro ilusionante. Les invito a creer en ella, a conocerla, a promoverla y a compartirla. Trabajando juntos seguiremos convirtiendo ese potencial en nuevas oportunidades".