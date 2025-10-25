Bolaños de Calatrava acelera el ritmo de las obras en la red de abastecimiento de agua con un refuerzo de los equipos

El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava ha celebrado una reunión de seguimiento de las obras incluidas dentro del Plan de Inversiones, enmarcadas en la mejora integral de las infraestructuras de abastecimiento de agua.

Una cita en la que participaron la concejala de Urbanismo, Carmen López; el arquitecto municipal, Fernando Gallego; el asesor técnico del agua, Leoncio Laguna; el responsable de la obra, Jesús Fresneda; el jefe de Servicio de Aqualia, Antonio Martín de la Leona; y el responsable de Seguridad y Salud, Tomás Moreno.

Durante la reunión se ha puesto en valor la mejora significativa en el ritmo de la ejecución de las obras, gracias al refuerzo de los equipos, lo que ha permitido recortar plazos y avanzar en la reposición del acerado.

Actualmente, hay dos equipos trabajando en las calles Almagro y Cervantes, mientras que en la Vereda se están finalizando los últimos tramos. Además, se están realizando los entronques y acometidas, que no pudieron hacerse antes por motivos técnicos. Estos trabajos se ejecutarán a finales del presente mes de octubre, dejando las esquinas completamente terminadas y solucionando las incidencias que se habían producido en las últimas semanas.

No obstante, las calles Fray Luis de Bolaños, Diego de Almagro y Junquillos están completamente terminadas.

Nuevas actuaciones

En la primera quincena de noviembre comenzarán las actuaciones en la calle Santísimo, mientras que en la segunda quincena se iniciarán los trabajos en la calle Arzobispo Calzado.

También se están reforzando las medidas de seguridad en las zonas de actuación, incrementando el uso de vallas, chapones y señalización para facilitar el tránsito de peatones y vehículos.

Las actuaciones están incluidas dentro del Plan de Inversiones derivado del reequilibrio económico del contrato con Aqualia que contempla una inversión global de 1,5 millones de euros.

"Estas obras suponen una importante mejora en la red de abastecimiento, que permitirá mayor presión, caudal y calidad del agua. Agradecemos la comprensión y colaboración de los vecinos y vecinas durante el desarrollo de estos trabajos, que repercutirán de forma directa en la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de todos los bolañegos", ha expresado la concejala Carmen López.