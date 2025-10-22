Todo listo en Socuéllamos para celebrar la Feria de Todos Los Santos 2025: esta es la programación

La alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, y la concejal de cultura y festejos, Salomé Carrión, han presentado esta mañana en una rueda de prensa celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento la Feria de Todos Los Santos 2025 que se va a celebrar en la localidad del 24 de octubre al 9 de noviembre.

Esta celebración, característica y única de Socuéllamos, es una Fiesta de Interés Turístico Regional y un gran atractivo de turistas para el municipio ya que, como ha explicado la primera edil, es todo un referente para Castilla-La Mancha debido a la variada programación que ofrece para todos los gustos y edades.

La alcaldesa ha informado de que regresa la 'Feria de Día' tras la primera edición celebrada el año pasado y que se presentará en los próximos días, y ha destacado, también, la celebración del 'II Concurso Nacional de Arada con Tractor' así como la 'Macrocata de Vinos' que se celebrará el 1 de noviembre en la recién renovada Nave de la Casa de la Encomienda.

La 'Feria de Todos los Santos' de Socuéllamos va ligada a la celebración de la 'XXX Muestra Nacional de Teatro Villa de Socuéllamos' y que contará, además de con una gala inaugural y unas jornadas de teatro aficionado, con una gran variedad de obras y grandes nombres sobre las tablas del Teatro Auditorio Reina Sofía.

La edil de cultura, Salomé Carrión, ha agradecido la implicación de los grupos de teatro locales con esta celebración y ha avanzado que en el próximo 2026 se recuperará la 'Muestra Local de Teatro' y ha recordado también las actividades diseñadas por las concejalías de turismo, juventud y deportes para cubrir todo el espectro de edades y preferencias.