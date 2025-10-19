Reducen un 25 % las plazas de tren entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid: "Los billetes se agotan en segundos"

Imagen del interior de un vagón del tren Avant que hace el recorrido Puertollano-Ciudad Real-Madrid.

La Asociación de Usuarios de tren Avant de Ciudad Real ha denunciado un "empeoramiento en las condiciones" del servicio que une Puertollano y Ciudad Real con Madrid por la "reducción del 25 % en la capacidad de plazas disponibles en los trenes de primera hora de la mañana".

Esta plataforma, lamenta que esta disminución tenga lugar "en los trenes más demandados" por quienes se desplazan diariamente a la capital por motivos laborales.

Y todo ello porque el pasado mes de mayo, Renfe hizo sustituciones parciales de trenes del modelo S-104 por los de la serie S-100.

"El problema se centra especialmente en el tren de las 6:36 horas, que antes contaba con una doble composición de la serie S-104, con 464 plazas. Tras el cambio al modelo S-100, que pese a tener también ocho coches dispone de menor capacidad, el número de asientos se ha reducido a 347", explican.

Una reducción que hace que “muchos usuarios se queden sin billete incluso con días de antelación”, denuncian.

Retrasos

Desde la asociación apuntan que esta incidencia se suma a dos más que han empeorado el servicio: los retrasos y el aumento de la duración del trayecto.

Respecto al segundo tren de la mañana, el de las 7:18 horas, sostienen que "viaja igualmente al límite de su capacidad y llega a Madrid 25 minutos más tarde" por lo que "cada día hay personas que no encuentran plaza en ninguno de los dos trenes”.

Según los usuarios, durante el verano, "la menor demanda temporal permitió sobrellevar la reducción, pero desde mediados de septiembre la situación ha alcanzado niveles de saturación" y ahora las plazas "se agotan en segundos". “Conseguir un asiento libre de última hora es casi un milagro”, añaden.

Por último, informan de que el pasado 10 de octubre trasladaron formalmente la queja al director de Relaciones Institucionales de Renfe en Castilla-La Mancha y exalcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco. En su petición, solicitaban la restitución de la doble composición S-104 para el primer tren de la mañana, “en las mismas condiciones que se venían dando hasta mayo de 2025”.

Por el momento, afirman que no han obtenido respuesta alguna.