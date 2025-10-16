El conocido juez de menores Emilio Calatayud será nombrado Hijo Predilecto de Ciudad Real

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha anunciado que el Ayuntamiento propondrá el nombramiento de Emilio Calatayud como Hijo Predilecto de la ciudad, la máxima distinción honorífica prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones del Consistorio. Calatayud es un magistrado especialista en menores y una figura de referencia en el ámbito de la justicia juvenil en España.

Así lo ha anunciado durante el Encuentro Nacional de Juzgados de Menores que se celebra estos días en Ciudad Real, en la mesa 'La Ley del Menor, 25 años después' en la que ha participado el propio Calatayud.

"Calatayud representa los valores del esfuerzo, la justicia con humanidad y la educación como herramienta de cambio social. Es un orgullo para Ciudad Real contar entre sus hijos con una persona que ha dedicado su vida a mejorar la sociedad y a ofrecer segundas oportunidades a los jóvenes", ha expresado.

Sobre Emilio Calatayud

Emilio Calatayud Pérez nació en Ciudad Real en 1955 y es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Ingresó en la carrera judicial en 1980 y desde 1988 ha sido titular del Juzgado de Menores Número Uno de Granada, cargo que ha ejercido hasta su jubilación en 2025.

Calatayud ha llevado la justicia de menores en España a otro nivel "con su enfoque educativo y socializador, basado en la reinserción de los jóvenes mediante medidas alternativas a la reclusión y trabajos en beneficio de la comunidad". Su mensaje se centra "en la importancia de educar para no castigar y ha tenido un profundo impacto social".

Autor de obras como Mis sentencias ejemplares y Reflexiones de un juez de menores, es considerado "un referente en el ámbito jurídico y educativo". A lo largo de su trayectoria, Calatayud ha recibido numerosos reconocimientos.