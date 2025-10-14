Un acertante de la Bonoloto se lleva casi 3,5 millones de euros en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

Un acertante de primera categoría de la Bonoloto se ha llevado 3,4 millones de euros en el municipio ciudadrealeño de Alcázar de San Juan.

El único boleto que ha logrado acertar los seis números de la combinación ganadora y el complementario en el sorteo de este lunes, ha sido sellado en la administración número 5 del municipio manchego, situada en la plaza del Arenal número 5.

Los números que han llevado a esta persona hasta el premio han sido 8, 20, 37, 42, 06 y 33 además del complementario, el 4. En cuanto al reintegro, ha recaído en el 8.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.