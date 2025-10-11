Castilla-La Mancha dará luz verde próximamente para la ejecución de la hospedería de Villanueva de los Infantes

XII edición de la Ruta de los Patios de Villanueva de los Infantes JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha dará luz verde en las próximas semanas a la ejecución de las obras de la hospedería de Villanueva de los Infantes, un proyecto que, según ha destacado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, tendrá un impacto turístico y económico muy importante en la comarca.

Durante la visita del presidente Emiliano García-Page a la Ruta de los Patios, organizada por la plataforma Campo de Montiel, origen del Quijote con la colaboración del Gobierno regional, Caballero ha anunciado que "en el presupuesto de 2026, que aprobaremos antes de final de año, hay una partida cercana a los seis millones para la construcción de la hospedería".

El vicepresidente ha explicado que el Consejo de Gobierno encargará la obra a la empresa pública TRAGSA en noviembre, dada la experiencia de la compañía en el proyecto. TRAGSA ya ejecutó los trabajos de emergencia necesarios para la rehabilitación de las cubiertas del claustro y la limpieza general del inmueble, evitando su deterioro.

Esta infraestructura ya recibió una inversión de más de 421.000 euros en julio del año 2024 para su conservación.

Buenas noticias

Caballero ha subrayado que "el presidente Emiliano García-Page ha querido participar en la Ruta de los Patios de Villanueva de los Infantes para disfrutar de su arquitectura tradicional, disfrutar de los patios y también traer una buena noticia para todo el pueblo y comarca".

La obra de la hospedería se presenta como un recurso turístico de gran relevancia, que no solo ofrecerá alojamiento, sino que se convertirá en un atractivo en sí mismo.

Caballero ha señalado que esta actuación "generará mucha riqueza y empleo aquí en la zona" y permitirá potenciar la oferta turística y cultural de Villanueva de los Infantes en los próximos meses.