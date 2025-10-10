Fecirauto y Fecirtruck abren sus puertas en Ciudad Real con más de 350 vehículos y descuentos especiales

La Feria del Vehículo de Ocasión, Fecirauto, y la feria dedicada al transporte pesado, Fecirtruck, han abierto sus puertas este viernes en el complejo ferial Ifedi de Ciudad Real, con más de 350 vehículos expuestos y descuentos especiales para el público.

Organizadas por la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), Fecirauto se consolida como una de las más importantes del sector automovilístico de Castilla-La Mancha.

El presidente de Fecir, Carlos Marín, ha puesto en valor que la tasa de ventas alcanza hasta el 50 % en cada edición, así como que los profesionales seleccionan de manera cuidadosa las existencias y ofrecen servicios complementarios como seguros, alquiler o mantenimiento.

También ha destacado el acento en que la feria incluye vehículos híbridos, eléctricos y de nueva tecnología, adaptándose a la transformación del sector hacia una movilidad más sostenible.

La Diputación apuesta por la "descarbonización"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha destacado que la feria contribuye a la dinamización económica y al empleo en la provincia.

"La descarbonización debe ser la meta común, pero entendida en su sentido amplio. Electrificar no es el objetivo, sino descarbonizar", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que la feria permite a profesionales y consumidores conocer las novedades del mercado, comparar motorizaciones y explorar alternativas tecnológicas que definirán la movilidad futura.

"Una cita imprescindible"

De su lado, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha destacado el espíritu emprendedor y la colaboración de los empresarios locales.

"La feria se ha convertido en un referente de éxito y una cita imprescindible para el sector. Además, ha consolidado a la ciudad como centro ferial y comercial destacado en la región", ha sentenciado.