Parece la Capilla Sixtina pero está en Ciudad Real: el palacio de estilo italiano que sorprendió a este argentino

Román, el creador de contenido argentino que está recorriendo las 50 provincias de España, no ha dado crédito al descubrir un palacio renacentista de estilo italiano escondido en pleno corazón de la provincia de Ciudad Real.

"¿Qué hace esto en Castilla-La Mancha?", esta ha sido su reflexión al adentrarse en el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz en la localidad de Viso del Marqués.

Este imponente edificio del siglo XVI es una de las mayores sorpresas patrimoniales de la región. Podría confundirse con una villa toscana porque fue construido por arquitectos italianos como Giovanni Battista Castello "El Bergamasco" y pintado y decorado por ilustres pintores del país con forma de bota.

Su existencia responde a la voluntad del marqués Álvaro de Bazán, quien mandó construir este palacio entre 1564 y 1586. El célebre almirante del rey Felipe II y héroe de la batalla de Lepanto quiso replicar en la llanura manchega esos palacios genoveses que le cautivaron en sus largas estancias en Italia.

Más allá de ser un capricho, el Palacio de los Marqueses de Santa Cruz de Viso del Marqués cumplió una función estratégica: era el nexo perfecto entre la corte de Madrid y los puertos de Lisboa y Sevilla.

Jardines del Palacio del Marqués de Santa Cruz. Spain.info

"Aunque su exterior es súper sobrio, el interior está repleto de detalles", relata el argentino en el vídeo que ya acumula más de 30.000 visitas y decenas de comentarios en Instagram.

Su estructura sigue una planta cuadrada, clásica de las villa palaciegas de la época que se organiza en torno a un majestuoso patio central porticado. En sus más de 8.000 metros cuadrados, este lugar alberga murales que cubren por completo techos y paredes.

Una de las habitaciones del Palacio del Marqués de Santa Cruz. Turismo Castilla-La Mancha

Estas obras de arte narran batallas medievales, escenas mitológicas e incluso recrean paisajes italianos que te harán sentir como si estuvieras en plena Génova.

Fue declarado Monumento Nacional en 1931 y en su interior también se halla el Archivo General de la Marina "Don Álvaro de Bazán" que custodia una colección de 80.000 documentos históricos de las fuerzas militares marítimas de España desde el siglo XVIII.

Román concluye su video con el famoso dicho popular que hace referencia a la historia de esta joya patrimonial: "El Marqués se hizo un palacio en el Viso porque pudo y porque quiso".