Ciudad Real reabrirá las galerías volcánicas subterráneas del Torreón: "Son un recurso turístico muy importante"

Las galerías volcánicas subterráneas que se encuentran bajo el histórico monumento del Torreón del Alcázar de Ciudad Real volverán a abrirse al público en las próximas semanas, después de completarse la intervención del Ayuntamiento para resolver los problemas de humedades que obligaron a su cierre.

Así lo ha detallado la concejala de Turismo, Cristina Galán, que ha puesto en valor una reapertura que "permitirá descubrir uno de los recursos patrimoniales más singulares de la capital".

Junto al alcalde, Francisco Cañizares, y varios guías turísticos, ha llevado a cabo una visita técnica a las galerías, donde han comprobado el resultado unas obras que han contado con un presupuesto de 60.000 euros.

"La ciudad está de enhorabuena por recuperar un recurso turístico muy importante, más todavía después de la reciente declaración del Geoparque 'Volcanes de Calatrava. Ciudad Real' como parte de la Red Mundial de Geoparques de la Unesco", ha explicado.

Asimismo, ha valorado como "imprescindible" reabrir cuanto antes las galerías, ya que "son un atractivo muy demandado por los ciudadanos y por los guías turísticos, que disfrutan enseñándolo".

Galerías del Torreón. Foto: Ayuntamiento.

Bodegas o almacenes

Aunque el origen y la función inicial de las galerías se desconoce, se piensa que podrían haberse empleado como bodegas o almacenes.

El acceso se realiza mediante una escalinata de acero que conduce al primer nivel de la galería principal, de 11,5 metros de largo, dos de ancho y tres de altura. Desde ella parten otras dos galerías laterales y una tercera que desciende a un nivel inferior, reforzadas por dos arcos de medio punto de ladrillo.

La intervención reciente ha permitido ampliar una de las galerías en tres metros, alcanzando los cinco de longitud, mientras que la otra cuenta con 15.

En el extremo inferior se ha documentado un espacio cuadrangular que habría servido como distribuidor hacia otros corredores hoy desaparecidos.