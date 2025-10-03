El 'top 5' de los pueblos más ricos de la provincia de Ciudad Real: esta es su renta bruta media, según Hacienda

Los datos publicados por la Agencia Tributaria sobre la renta anual de los municipios de más de 1.000 habitantes, basados en las declaraciones del IRPF de 2023, revelan que la riqueza en la provincia de Ciudad Real se concentra en la capital y en los grandes núcleos industriales.

A pesar de no estar cerca de la Comunidad de Madrid, como es el caso de Toledo o Guadalajara, Ciudad Real se posiciona como la capital de provincia con la renta bruta media más alta de la región alcanzando los 32.554 euros.

Una cifra que la sitúa en la cúspide de la provincia y en el décimo puesto de los pueblos más ricos de la región. El 'top 5' de los municipios ciudadrealeños más ricos lo completan los siguientes:

Ciudad Real - 32.554 euros. Puertollano - 29.385 euros. Poblete - 29.324 euros. Alcázar de San Juan - 28.889 euros. Argamasilla de Calatrava - 28.591 euros.

En el extremo opuesto, las localidades de Villamanrique y Carrizosa se sitúan como las de menor renta no solo de la provincia sino de toda Castilla-La Mancha con 16.339 y 16.381 euros, respectivamente.

La renta media de la provincia de Ciudad Real en 2023 se quedó en 25.766, siendo inferior a la media regional que se situó en 26.399 euros tras experimentar una subida de 1.000 euros respecto al año anterior.

A pesar de la crecida, la región sigue siendo la tercera comunidad autónoma con la renta más baja de España, solo por delante de Extremadura (23.419 euros) y Andalucía (26.065 euros).

Si comparamos la media regional con la nacional (31.333), Castilla-La Mancha está 4.934 euros por debajo. La distancia es aún mayor si se compara con los madrileños que lideran el ranking con una renta bruta media de 40.801 euros.