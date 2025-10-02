Fecirauto vuelve a Ciudad Real del 10 al 12 de octubre con más de 300 automóviles y descuentos para visitantes

El Pabellón Ferial de Ciudad Real volverá a acoger una nueva edición de Fecirauto del 10 al 12 de octubre, la Feria del Vehículo de Ocasión organizada por la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir).

La cita considerada como la mayor feria de vehículos usados de Castilla-La Mancha ha sido presentada este jueves por el presidente de Fecir, Carlos Marín, que ha anunciado que contará en esta edición con más de 300 automóviles.

Asimismo, contará con la participación de 14 concesionarios y nueve empresas de compraventa, que ofrecerán descuentos especiales reservados únicamente para los visitantes del evento.

"En cada edición se supera el 50 % de ventas directas durante la feria, a lo que se suma un 30 % adicional que se materializa posteriormente en los propios concesionarios", ha expresado Marín.

Además, Fecirauto tendrá actividades paralelas como la zona de 'food trucks' y un espacio dedicado a camiones, con las últimas novedades de Iveco y Mercedes.

Más ventas

En Castilla-La Mancha, las ventas han alcanzado en el primer semestre del año las 69.800 unidades, con un incremento del 4,8 % respecto a 2023. En junio se registraron 11.233 operaciones, un 16 % más que en el mismo mes del año anterior.

"Los vehículos seminuevos siguen siendo los grandes protagonistas. En julio, los turismos de menos de un año de antigüedad crecieron un 16 %, mientras que los comprendidos entre uno y tres años lo hicieron en un 15,7 %", ha detallado Marín.

La feria contará de nuevo con el apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Junta de Castilla-La Mancha, el Impefe y entidades financieras como Globalcaja y Eurocaja Rural.