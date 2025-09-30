El Sescam indemnizará con 160.000 euros a la familia de una bebé fallecida en el Hospital de Tomelloso

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha aceptado indemnizar con 160.000 euros a una familia de una bebé recién nacida fallecida tras recibir asistencia deficiente en el Hospital de Tomelloso, en Ciudad Real.

El acuerdo, informado por la asociación El Defensor del Paciente, ha sido homologado mediante un auto del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real.

Los hechos ocurrieron los días 14 y 15 de noviembre de 2013, cuando la madre, embarazada de 42 semanas y con una gestación sin complicaciones, acudió a las Urgencias del Hospital de Tomelloso a las 9:45 horas por rotura prematura de membranas.

Según el relato de la asociación, a pesar de que durante la asistencia se observó líquido meconial de color verdoso y amarillento, no se procedió a una monitorización continua y se tardaron más de cinco horas en evaluar correctamente el estado fetal.

Episodio grave

Tras constatar sufrimiento fetal, se decidió practicar una cesárea urgente. La bebé nació cubierta de grandes cantidades de meconio y, pese a haber sufrido un episodio grave de aspiración meconial, fue trasladada a la habitación sin que la valoraran los signos evidentes de hipotonía e hipoactividad.

La recién nacida tuvo que ser intubada, aunque la maniobra se realizó de forma incorrecta, provocando la rotura del pulmón derecho y el colapso del izquierdo.

Ante la gravedad de la situación, la menor fue trasladada al Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan, donde sufrió una parada cardiorrespiratoria y falleció, dado que los daños eran irreversibles.

Indemnización

La asociación El Defensor del Paciente ha subrayado que, de haberse actuado de manera diligente y siguiendo los protocolos establecidos en el Hospital de Tomelloso, la bebé no habría sufrido daños y su fallecimiento podría haberse evitado.

Con la homologación judicial del acuerdo, el Sescam reconoce de manera implícita la asistencia deficiente y acepta la indemnización de 160.000 euros a la familia, cerrando así un caso que ha sido seguido durante más de una década.