La Diputación de Ciudad Real inyecta 23 millones extra a los municipios: cinco irán para plan de empleo y 15 para obras

La Diputación de Ciudad Real aprobará este martes una inversión millonaria de 23 millones de euros para "seguir contribuyendo al bienestar de los ciudadanos" de los 102 municipios que integran la provincia a través del fomento del empleo y la creación o mejora de infraestructuras.

Así lo ha avanzado este lunes el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, quien ha informado de esta modificación presupuestaria se elevará este martes al pleno de la institución provincial y responde al "ajuste" del ejercicio económico de 2025.

Con esta medida, la Diputación alcanzará a finales de 2025 un volumen de transferencias "históricas" de 75 millones de euros a las localidades.

Valverde ha defendido que "jamás los ayuntamientos de la provincia habían recibido una ayuda tan importante por parte de la Diputación", al tiempo que ha explicado que la propuesta se enmarca en el ajuste del ejercicio económico de 2025 para "garantizar la estabilidad presupuestaria".

De los 23 millones de euros previstos, cinco millones se destinarán a un plan de empleo extraordinario para los ayuntamientos.

Según Valverde, la ausencia de un plan de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2025-2026 obliga a la Diputación a "salir al rescate" de los municipios para que puedan iniciar contrataciones a comienzos de 2026.

Con esta aportación, el conjunto de recursos destinados al empleo en la provincia ascenderá a 18,8 millones de euros este ejercicio.

Otros 15 millones de euros se consignarán al Plan de Obras, que se suman a los 20 millones ya convocados este año, alcanzando los 35 millones de euros en inversiones directas para infraestructuras municipales.

Por último, la modificación incluye 2,3 millones de euros para ayudar a los consistorios en los gastos corrientes, que junto a los 2,8 millones ya presupuestados elevarán la cifra final a 5,1 millones de euros.

Valverde ha insistido en que la Diputación apuesta por "ayudar a los municipios y no ponerles palos en las ruedas", en contraste con lo que ha calificado como "recortes y limitaciones" impuestos por la Junta de Comunidades y el Ministerio de Hacienda.

Recortes al Plan Corresponsables

Por otro lado, Valverde ha censurado "el recorte del 35 % en la financiación del Plan Corresponsables que la Junta de Comunidades ha trasladado ya a los ayuntamientos".

Ha explicado que este ajuste se debe a una reducción de ingresos en el Ministerio de Igualdad y al aumento de municipios adheridos al programa, que en Castilla-La Mancha alcanza casi el 90 %.

El presidente provincial ha señalado que la Junta ha pedido a la Diputación asumir un 25 % del coste del recorte, algo que considera "inaceptable".

Valverde ha precisado que, si finalmente se confirman las reducciones, la Diputación habilitará una línea propia de apoyo a la conciliación laboral y familiar para que los municipios de la provincia no vean mermados los recursos.

Según ha detallado, la semana pasada las cinco diputaciones de Castilla-La Mancha fueron convocadas para comunicarles el recorte y se les dio de plazo hasta el viernes para responder.