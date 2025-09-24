Fallece a los 95 años la pintora Gloria Merino (Ciudad Real), una de las figuras clave del arte español del siglo XX

El mundo del arte y la provincia de Ciudad Real están de luto tras el fallecimiento a los 95 años de la pintora Gloria Merino, considerada una de las figuras más importantes del arte manchego y español del siglo XX. El Ayuntamiento de Malagón ha expresado su profundo pesar por la pérdida de esta "pintora universal", cuya obra fue reconocida a nivel nacional e internacional.

Nacida en Jaén en 1930, Gloria Merino se afincó en Malagón desde su infancia, encontrando en la tierra manchega la principal fuente de inspiración para su arte. Su estilo, enmarcado en el realismo expresionista español con influencias cubistas y fauvistas, logró capturar "como nadie" la esencia de los paisajes y la gente de La Mancha.

El consistorio de Malagón ha querido destacar el "extraordinario legado" que la artista deja en el municipio, especialmente con la cesión de sus obras, un "tesoro artístico y cultural de incalculable valor". En señal de duelo y agradecimiento, las banderas institucionales ondearán a media asta.

El Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced albergó una exposición de la artista de febrero a mayo.

Para honrar su memoria y mantener viva su inspiración, el Ayuntamiento ha anunciado la creación del Memorial de Pintura 'Gloria Merino', un certamen anual que buscará proyectar la figura de la artista y su obra. Además, se trabajará con la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para darle al memorial la relevancia que merece.

"Hoy despedimos con emoción y cariño a una de nuestras vecinas más ilustres, cuya vida y talento engrandecerán siempre el nombre de Malagón", concluyó el comunicado del Ayuntamiento, que también ha trasladado sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de la pintora.

Libro de condolencias

El Ayuntamiento de Malagón ha puesto a disposición de los vecinos y vecinas un libro de condolencias en el centro cultural Santa Teresa. El libro estará disponible hasta las 21:30 horas y mañana jueves de 8:30 a 20:00 horas. Además, para rendirle homenaje, se llevará a cabo un minuto de silencio en la Plaza del Ayuntamiento de Malagón este jueves a las 12:00 horas.

El Consitorio también ha informado que los restos mortales de Gloria Merino llegarán al tanatorio del municipio desde Madrid alrededor de las 10:30 horas de este jueves. El velatorio de la artista será en el tanatorio y, posteriormente, a las 16:30 horas, se realizarán las exequias en la parroquia de Santa María Magdalena y el posterior entierro.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, nos sumamos a las muestras de dolor por la irreparable pérdida de Gloria Merino.