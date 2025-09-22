Un concejal de Valdepeñas celebra su despedida de soltero en un edificio municipal: "Estuvo empinando el codo"

El alcalde de Valdepeñas (Ciudad Real), Jesús Martín, ha pedido de manera pública la dimisión del concejal de Unidas por Valdepeñas, Alberto Parrilla por utilizar el auditorio municipal 'Inés Ibáñez Braña' para celebrar su despedida de soltero el pasado viernes. El regidor ha afeado que en las redes sociales hayan circulado vídeos con la leyenda 'pre-boda' en los que se puede ver al edil "empinando el codo y la bota".

Martín ha explicado que fue la futura esposa de Parrilla quien solicitó el uso de este espacio municipal, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), "para realizar un concierto, al igual que puede hacerlo cualquier persona o entidad sin ánimo de lucro" siempre que sea con "un fin social o cultural".

Sin embargo, el Consistorio tuvo constancia de que "se estaba llevando a cabo una fiesta privada", ha señalado Martín, por lo que hasta allí se acercó el jefe del servicio de Cultura.

Según la versión expuesta por el alcalde, pese a la advertencia del funcionario señalando que la instalación "no podía acoger este tipo de eventos" la fiesta continuó durante toda la noche.

"El siguiente paso será abrir un expediente informativo y las consecuencias jurídicas que se deriven de la solicitante, por haber burlado la buena voluntad de la administración", ha afirmado Martín quien también ha apuntado que "me veo en la obligación de solicitar a Alberto Parrilla que ponga a disposición su acta de concejal, porque un corporativo de Valdepeñas no puede hacer un uso privativo de un bien cultural para celebrar la despedida de soltero de su boda”.

"Un dj saltando sin camiseta"

Del mismo modo, Martín ha puntualizado que “ahora no vale que el portavoz de Unidas por Valdepeñas venga diciendo, que parece ser que fue una cosa que dijo, que ahí se habían celebrado otros conciertos".

"Hombre, confundir un concierto cultural o una actividad social con un dj saltando sin camiseta y otros tantos invitados, y empinando el codo y la bota en un edificio declarado Bien de Interés Cultural, pues si no lo veo no lo creo, la verdad. Y de ahí ese señor tenga que dejar el acta de concejal”, ha insistido.

Martín ha pedido disculpas a la ciudadanía “porque un corporativo no puede utilizar espacios municipales para celebraciones privadas, algo que está regulado y él lo sabe”.

Y, por último, ha indicado, que “si él de propia voluntad no hace lo que tiene que hacer, su formación política no sé con qué criterio va a solicitar su voto”.