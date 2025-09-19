El "chollo" del suelo industrial en Campo de Criptana: ofrecen 23 parcelas a 32 euros el metro cuadrado

El Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), a través de la Concejalía de Desarrollo Empresarial, ha abierto la licitación de 23 nuevas parcelas en el Polígono Industrial El Molinillo.

Así se refuerza su estrategia de crecimiento económico y apoyo a la implantación de nuevas iniciativas empresariales en la localidad.

Las parcelas, con superficies que oscilan entre los 560 y los 720 metros cuadrados, se suman a los más de 18.000 metros cuadrados ya adjudicados en los últimos años, muchos de los cuales se encuentran actualmente en fase de construcción.

El precio de salida, fijado en 32 euros por metro cuadrado más IVA, convierte esta convocatoria en una oportunidad competitiva para emprendedores y compañías que busquen establecerse en un entorno estratégico, a pocos metros del casco urbano y junto a la circunvalación, lo que garantiza excelentes conexiones logísticas.

Solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 15 de octubre. Las personas interesadas pueden acceder a toda la información a través de la web oficial del Polígono Industrial El Molinillo o acudir al Centro de Competitividad ubicado en la Escuela de Catadores, donde se ofrece asesoramiento personalizado.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el desarrollo local, facilitando el acceso a suelo industrial y generando nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento para los vecinos y vecinas del municipio.