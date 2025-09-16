La Diputación de Ciudad Real apoya una nueva edición de FERCATUR protagonizada por una novedosa programación

La Diputación de Ciudad Real ha presentado esta mañana la próxima edición de la Feria de Caza y del Turismo, FERCATUR 2025, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre en el complejo ferial IFEDI.

El presidente provincial, Miguel Ángel Valverde, acompañado por el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha destacado la importancia del sector cinegético para la economía de la provincia y su papel en la fijación de población en el medio rural.

"La caza no solo genera actividad económica y turística, sino que también contribuye a fijar población en nuestros pueblos, ofreciendo oportunidades de desarrollo social, cultural y medioambiental", ha afirmado Valverde.

Además, ha añadido que Ciudad Real es "posiblemente el territorio cinegético más importante de España" y que FERCATUR permite proyectar ese liderazgo tanto a nivel nacional como internacional.

Nueva edición

En esta edición, la feria incorporará nuevas actividades divulgativas, entre ellas un festival de documentales sobre la caza, así como una exposición de taxidermia que formará parte del futuro Museo de la Gaza y la Naturaleza (MUCANA).

Para respaldar el evento, la Diputación ha incrementado su aportación a FECIR hasta 220.000 euros, frente a los 180.000 del pasado año, complementando la inversión con una campaña de difusión cercana a los 100.000 euros y ayudas para facilitar la presencia de los ayuntamientos.

Presentación FERCATUR 2025 Diputación Ciudad Real

"La Diputación es posiblemente la administración en España que más apuesta por el sector cinegético, conscientes de su potencial para impulsar un desarrollo equilibrado en la provincia", ha subrayado Valverde.

Apoyo necesario

El presidente provincial también ha defendido el valor medioambiental de la caza: "Lejos de ser una agresión, la caza contribuye a la sostenibilidad de los ecosistemas y actúa como un mecanismo protector de nuestro entorno natural".

Por su parte, Carlos Marín ha destacado que FERCATUR evoluciona cada año, manteniendo su fidelidad al sector cinegético y aumentando el protagonismo del turismo de interior, clave para la provincia.

Presentación de FERCATUR 2025 Diputación Ciudad Real

Ha subrayado el impacto del sector agrario en el PIB, con más del 13-15%, y su contribución a la generación de 185.000 puestos de trabajo, señalando que la caza y la pesca sostienen pueblos y empleo donde más falta hace.

Actividades

La feria contará con más de 120 expositores y 140 stands, incluyendo actividades como la exposición de taxidermia "Animales de Montaña" de Garoz, el Museo de la Navaja de Manufacturas Muela, demostraciones caninas de la Guardia Civil, talleres de supervivencia, exhibiciones de oficios tradicionales, simulador de tiro, exposiciones de rehalas, conferencias técnicas y mesas redondas.

También destacará Fercagourmet, que fomentará la gastronomía cinegética con showcookings, catas de vino y charlas especializadas.

Entre las novedades, se han creado los premios cinematográficos Orion, centrados en temática cinegética, con más de 40 obras presentadas y nueve premios en juego.

Además, la feria mantendrá actividades externas como el concurso de pesca en el embalse del Vicario, el primer concurso de tiro al plato solidario y el fam trip con operadores turísticos para promocionar los atractivos culturales, paisajísticos y gastronómicos de la provincia.