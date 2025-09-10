Daimiel aprueba una modificación de crédito de 2,2 millones para amortizar deuda

El pleno del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real) ha aprobado una modificación de crédito de 2,2 millones de euros con cargo al remanente de tesorería destinada a amortizar tres préstamos.

La propuesta del equipo de Gobierno del PP ha contado con el respaldo de Vox y la abstención del PSOE en una sesión plenaria de casi dos horas que ha marcado el inicio del curso político, según ha informado el Consistorio este martes en un comunicado.

Vox ha justificado su voto favorable por "obligado cumplimiento" y porque la medida "elimina deuda pública". Su portavoz, Juan Carlos Sendarrubias, ha recalcado que el grupo se opone al "déficit continuo y perpetuo".

El PSOE, por su parte, ha criticado que los fondos no se dirigieran a inversiones prioritarias. La concejala Sonia González-Mohíno ha defendido que la deuda puede ser un instrumento de inversión y ha reprochado al Gobierno local su "falta de ambición", acusándolo de ser "mal gestor".

De su lado, el concejal de Hacienda, Román Ortega, ha recordado que la legislación obliga a destinar el superávit a cancelar deuda cuando están activadas las reglas fiscales.

Y ha subrayado que Daimiel "ha cumplido con los deberes" en 2024 y que la administración local mantiene una deuda cercana a los 3,7 millones de euros.

El alcalde, Leopoldo Sierra, ha insistido en la necesidad de que se condone la deuda municipal y ha defendido la gestión económica del Ejecutivo. "No somos malos gestores, somos cumplidores de lo que marca la ley", ha expresado.