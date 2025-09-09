Patricia Saldaña, concejala de Vox en Poblete, será la sustituta de Luis Alberto Marín en la Diputación de Ciudad Real

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Poblete (Ciudad Real), Patricia Saldaña, será la sustituta de Luis Alberto Marín en la Diputación de Ciudad Real, tras presentar la pasada semana su renuncia al acta de diputado.

Según ha informado el partido, con esta incorporación mantiene su compromiso con el Gobierno de coalición y "garantiza la estabilidad del equipo de Gobierno". "Se asegura la continuidad en la gestión de las áreas que venía desempeñando Marín", han afirmado.

Por su parte, María Jesús Pelayo, vicepresidenta primera y portavoz de Vox en la Diputación, ha destacado que la llegada de Saldaña "refuerza la cohesión del equipo y asegura la continuidad de las políticas emprendidas durante el actual mandato".

Biografía de Saldaña

Patricia Saldaña Moya es arquitecta técnica y cuenta con 23 años de experiencia como empresaria. Además, destaca por su implicación con la Asociación de Ayuda a los Niños Ucranianos.

La nueva diputada provincial ocupa el cargo de concejala en el Ayuntamiento de Poblete desde 2023.