El cantante Dani Fernández se sincera entre lágrimas con su mujer y le dedica un bonito mensaje

El cantante Dani Fernández confesó este martes en el Teatro Emilio Gavira durante el acto de su nombramiento como Hijo Predilecto de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el crucial papel que juega su pareja en su vida y se sinceró sobre los altibajos de su relación con su ciudad natal.

Después de agotar las cerca de 20.000 entradas de sus dos conciertos consecutivos en Alcázar, Dani se mostró emocionado por convertirse en el Hijo Predilecto más joven en la historia del pueblo que lo vio crecer con tan solo 33 años.

En ese mar de emoción, el compositor exmiembro de la banda Auryn abrió su corazón y dedicó entre lágrimas unas bonitas y sinceras palabras a su mujer, la también cantante Yarea Guillén, a quien se refirió por el apelativo cariñoso de 'Leo'.

"Hay una persona que ha hecho que mi éxito personal sea muchísimo más profesional. Creo que no he querido a nadie tanto como he querido y como te quiero a ti. Has sabido canalizar muchas cosas de mi vida, en general, para hacerme mejor músico y mejor persona", expresó.

Su hija también fue fruto de sus alabanzas, "estaba muy perdido y hace unos 20 meses me cambió la vida", resaltó el cantante a lo que añadió "sin mi mujer y mi hija no soy nada, sin ellas no haría buenas canciones".

Dani Fernández anunció un concierto en Alcázar para el 2 de septiembre, pero tras agotarse en minutos las 9.500 entradas anunció una segunda fecha solo para empadronados este miércoles 3 de septiembre, lo que provocó colas kilométricas.

Sin embargo, ese cariño que tienen los alcazareños por el artista era distinto en el pasado, según afirmó ayer. Dani aseguró que atravesó "una mala temporada" al ser objeto de burlas cuando volvía a su ciudad.

"Yo entiendo que muchas veces el reírse es colegueo, pero eso queda atrás y ahora he podido sanar y tengo mejor relación con vosotros porque considero que estáis ahí", subrayó.

En esta línea, el cantante insistió que "no me olvidaré de esa gente que me apoyaba cuando se reían de mí".

Sin duda un discurso que mostró la cara más sincera del artista en un símbolo de paz y cariño hacia su familia y Alcázar de San Juan que desde ayer lo reconoce como su Hijo Predilecto.