El Ayuntamiento de Ciudad Real concede una licencia para construir 50 nuevas viviendas en la capital

La capital provincial continúa siendo el motor del mercado inmobiliario en Ciudad Real, ya que una de cada cuatro viviendas vendidas en la provincia corresponde a la ciudad, según ha destacado el portavoz de Gobierno local, Guillermo Arroyo.

Este lunes, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión de una licencia para la construcción de 50 nuevas viviendas en la intersección de la avenida Parque de Cabañeros con la calle Alemania.

"La construcción de nuevas viviendas refleja que Ciudad Real es un lugar atractivo para invertir, también para vivir y para formar un proyecto de vida", ha señalado Arroyo.

El portavoz ha añadido que estos proyectos generan un impacto económico directo e indirecto, ya que cada promoción supone empleo en la construcción y oportunidades para proveedores, comercios y servicios locales.

Nuevas oportunidades

Arroyo ha destacado que la construcción de nuevas viviendas también contribuye a moderación de precios, facilitando el acceso a jóvenes y familias, y a la reactivación económica de la ciudad.

Asimismo, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento de agilizar trámites administrativos y ofrecer seguridad jurídica a promotores e inversores, como parte del plan de modernización y simplificación administrativa aprobado en 2024.

Novedades en el mercadillo

Durante las misma reunión de la Junta de Gobierno Local, se dio luz verde a la convocatorias de nuevas autorizaciones de venta ambulante en el mercadillo de La Granja.

Las actuales autorizaciones, concedidas en 2014, finalizarán el 31 de diciembre de 2025, por lo que se inicia el proceso para una nueva adjudicación que se prolongará hasta el 27 de junio de 2027.

El proceso afectará a un total de 170 puestos, de los cuales 128 son de polivalencia y 42 de alimentación, y los interesados tendrán hasta el 14 de noviembre de 2025 para presentar solicitudes.

Subvenciones

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado las subvenciones en concurrencia competitiva para las asociaciones de mujeres correspondientes al año 2025, con un importe total de 15.000 euros.

Estas ayudas se repartirán entre 15 entidades que desarrollarán proyectos relacionados con igualdad, salud emocional y otros programas de apoyo a mujeres.

"Con estas iniciativas, reforzamos el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad y el bienestar de nuestras vecinas", ha concluido Arroyo.