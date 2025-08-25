Ponen la venta una finca en una joya natural de Ciudad Real: caza mayor y menor, pabellón de cazadores y 500 olivos

Las fincas rústicas se han convertido en una buena oportunidad de negocio para quienes buscan diversificar inversiones. Para este tipo de inversores ha surgido una oportunidad de negocio en Alcolea de Calatrava (Ciudad Real) donde se ha puesto a la venta una finca cinegética y agrícola de 570 hectáreas por un precio de salida de 1,5 millones de euros.

Según refleja el anuncio alojado en la web Agroanuncios, este enclave situado a 30 minutos en coche de Ciudad Real capital ofrece una combinación perfecta de accesibilidad y privacidad gracias a su conexión con una carretera asfaltada.

Por encima de todo, los vendedores destacan que se trata de un auténtico "santuario" de fauna silvestre perfecto para los amantes de la caza. En sus terreno conviven especies de caza mayor -ciervos, corzos y jabalíes- con otras de caza menos -conejos y perdices, principalmente-.

Para optimizar las jornadas de caza, este lugar cuenta con todo lo necesario como pabellón de caza, torretas de espera y comederos situados de manera estratégica para propiciar avistamientos, así como una parte de siembra exclusiva para la alimentación de la fauna salvaje.

Recursos

Pero esto no es todo. Además de por sus activos cinegéticos, esta finca también se puede rentabilizar gracias a los 500 olivos que aloja. Además, tanto la parte cinegética como la agrícola, gozan de abundancia de agua gracias a un pantano propio y varias charcas con suministro constante durante todo el año.

La finca está totalmente electrificada, por lo que permite cualquier desarrollo o uso de sus instalaciones.

Otro punto a tener en cuenta son las opciones de privacidad que presenta, ya que no tiene enclaves ni caminos vecinales que la atraviesen.

Toda una oportunidad para quienes buscan una inversión o un cambio de vida en plena naturaleza.