Ciudad Real

Campo de Criptana estalla de alegría, música, pólvora y espíritu yeyé para inaugurar su Feria y Fiestas 2025

Del 23 al 28 de agosto, la localidad celebra más de 100 actos con música, tradición y hospitalidad en honor al Santísimo Cristo de Villajos.

Con la apertura simbólica de la puerta de hierro del recinto ferial, Campo de Criptana (Ciudad Real) ha dado inicio oficial a sus esperadas Feria y Fiestas 2025, una cita marcada en rojo en el calendario local.

Durante seis días se llenará de música, pólvora, convivencia y espíritu yeyé en cada rincón del municipio.

El alcalde, Santiago Lázaro, ha destacado en su intervención el carácter participativo y comunitario de estas celebraciones: "Es una feria hecha por y para Criptana, con los criptanenses como protagonistas".

Cartel de los dos conciertos.

Además, ha subrayado que estas fiestas son frutos del esfuerzo compartido entre Ayuntamiento, Concejalía de Festejos, asociaciones locales, empresas patrocinadoras y decenas de voluntarios, reflejando la fuerza de un pueblo que vive sus tradiciones con orgullo y hospitalidad.

Colaboración

Desde el Gobierno regional, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha agradecido la invitación y ha puesto en valor la colaboración institucional.

En su discurso ha dedicado unas palabras a los vecinos ausentes que regresan a su tierra por estas fechas: "Campo de Criptanas les recibe con los brazos abiertos para compartir alegría, familia y celebración".

Inicio

Asimismo, ha vinculado el final de la feria con el arranque de un nuevo ciclo económico, especialmente significativo en una localidad tan ligada a la vendimia y al sector vitivinícola.

El concejal de Festejos, Berna Manzaneque, ha expresado la satisfacción de ver culminando el trabajo de meses de preparación y ha agradecido el esfuerzo de quienes han hecho posible una programación más de 100 actividades.

Foto de un calendario.

Con pólvora iluminando el cielo, el inconfundible ritmo yeyé animando las calles y la devoción al Santísimo Cristo de Villajos como eje espiritual, Campo de Criptana se viste de gala para celebrar su identidad, su historia y su gente.