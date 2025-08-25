Campo de Criptana estalla de alegría, música, pólvora y espíritu yeyé para inaugurar su Feria y Fiestas 2025
Del 23 al 28 de agosto, la localidad celebra más de 100 actos con música, tradición y hospitalidad en honor al Santísimo Cristo de Villajos.
Con la apertura simbólica de la puerta de hierro del recinto ferial, Campo de Criptana (Ciudad Real) ha dado inicio oficial a sus esperadas Feria y Fiestas 2025, una cita marcada en rojo en el calendario local.
Durante seis días se llenará de música, pólvora, convivencia y espíritu yeyé en cada rincón del municipio.
El alcalde, Santiago Lázaro, ha destacado en su intervención el carácter participativo y comunitario de estas celebraciones: "Es una feria hecha por y para Criptana, con los criptanenses como protagonistas".
Además, ha subrayado que estas fiestas son frutos del esfuerzo compartido entre Ayuntamiento, Concejalía de Festejos, asociaciones locales, empresas patrocinadoras y decenas de voluntarios, reflejando la fuerza de un pueblo que vive sus tradiciones con orgullo y hospitalidad.
Desde el Gobierno regional, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha agradecido la invitación y ha puesto en valor la colaboración institucional.
En su discurso ha dedicado unas palabras a los vecinos ausentes que regresan a su tierra por estas fechas: "Campo de Criptanas les recibe con los brazos abiertos para compartir alegría, familia y celebración".
Asimismo, ha vinculado el final de la feria con el arranque de un nuevo ciclo económico, especialmente significativo en una localidad tan ligada a la vendimia y al sector vitivinícola.
El concejal de Festejos, Berna Manzaneque, ha expresado la satisfacción de ver culminando el trabajo de meses de preparación y ha agradecido el esfuerzo de quienes han hecho posible una programación más de 100 actividades.
Con pólvora iluminando el cielo, el inconfundible ritmo yeyé animando las calles y la devoción al Santísimo Cristo de Villajos como eje espiritual, Campo de Criptana se viste de gala para celebrar su identidad, su historia y su gente.