Campo de Criptana estalla de alegría, música, pólvora y espíritu yeyé para inaugurar su Feria y Fiestas 2025

Con la apertura simbólica de la puerta de hierro del recinto ferial, Campo de Criptana (Ciudad Real) ha dado inicio oficial a sus esperadas Feria y Fiestas 2025, una cita marcada en rojo en el calendario local.

Durante seis días se llenará de música, pólvora, convivencia y espíritu yeyé en cada rincón del municipio.

El alcalde, Santiago Lázaro, ha destacado en su intervención el carácter participativo y comunitario de estas celebraciones: "Es una feria hecha por y para Criptana, con los criptanenses como protagonistas".

Además, ha subrayado que estas fiestas son frutos del esfuerzo compartido entre Ayuntamiento, Concejalía de Festejos, asociaciones locales, empresas patrocinadoras y decenas de voluntarios, reflejando la fuerza de un pueblo que vive sus tradiciones con orgullo y hospitalidad.

Colaboración

Desde el Gobierno regional, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha agradecido la invitación y ha puesto en valor la colaboración institucional.

En su discurso ha dedicado unas palabras a los vecinos ausentes que regresan a su tierra por estas fechas: "Campo de Criptanas les recibe con los brazos abiertos para compartir alegría, familia y celebración".

Inicio

Asimismo, ha vinculado el final de la feria con el arranque de un nuevo ciclo económico, especialmente significativo en una localidad tan ligada a la vendimia y al sector vitivinícola.

El concejal de Festejos, Berna Manzaneque, ha expresado la satisfacción de ver culminando el trabajo de meses de preparación y ha agradecido el esfuerzo de quienes han hecho posible una programación más de 100 actividades.

Con pólvora iluminando el cielo, el inconfundible ritmo yeyé animando las calles y la devoción al Santísimo Cristo de Villajos como eje espiritual, Campo de Criptana se viste de gala para celebrar su identidad, su historia y su gente.