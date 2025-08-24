El PSOE denuncia cánticos contra el Gobierno de España en la Feria de Ciudad Real: "Están alentados por la ultraderecha"

El PSOE de Ciudad Real ha denunciado cánticos contra el Gobierno de España al final de muchos eventos celebrados con motivo de la Feria de la capital de provincia.

Para el grupo socialista, están "alentados por grupos de ultraderecha y personas afines a Vox" y son comportamientos que "nada tienen que ver con la celebración festiva de la ciudad". "Solo buscan sembrar odio y confrontación entre la ciudadanía", han lamentado.

Asimismo, han condenado la presencia de productos con simbología franquista y fascista en determinados puestos de venta y tómbolas instalados en el recinto ferial. "Este tipo de artículos supone una clara apología del fascismo y constituye una vulneración directa de la Ley de Memoria Histórica, que prohíbe expresamente la exaltación de la dictadura y de quienes vulneraron los derechos y libertades fundamentales de nuestro país", han expresado.

Petición al alcalde

Por ello, han pedido al alcalde, Francisco Cañizares, que "asuma sus responsabilidades y garantice que en los eventos municipales no se permita ningún tipo de manifestación que atente contra la convivencia democrática y los valores constitucionales".

"Las fiestas deben ser un espacio de encuentro, respeto y orgullo para todas y todos los vecinos. Nunca un escenario para discursos de odio ni para la exaltación de regímenes totalitarios que forman parte del pasado más oscuro de nuestra historia", ha sentenciado el PSOE.