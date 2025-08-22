Una concejala de un pueblo de Ciudad Real denuncia un "intento de agresión" tras un pleno: "Estoy en shock"

La concejala del PSOE del Ayuntamiento de Valdemanco del Esteras (Ciudad Real) Julia Manzano ha denunciado que ha sido víctima de "insultos, vejaciones y un intento de agresión" por parte de dos personas del público que han asistido al pleno de este viernes.

Según la edil, la sesión ha transcurrido "con total normalidad" pero al finalizar "dos personas han alzado la voz para lanzar desagradables y numerosos insultos". "Una de ellas se ha abalanzado sobre mí para intentar agredirme", ha indicado, detallando que se ha quedado "a escasos centímetros" de su cara.

"Han sido la alcaldesa y los concejales los que la han separado para que la agresión no se consumara", ha afirmado la concejala, que ocupó el puesto de alcaldesa durante la pasada legislatura.

Asimismo, ha asegurado que desconoce los motivos por los que ha sufrido este intento de agresión y ha afirmado que una de las agresoras "ni siquiera vive en el pueblo".

Denuncia

Por último, ha explicado que se encuentra "en estado de shock y muy nerviosa" tras el incidente. Ahora, está pensando en denunciar judicialmente lo ocurrido.

"Si finalmente no lo hago es porque no quiero que esto vaya a más, haya represalias o se compliquen las cosas", ha sentenciado.