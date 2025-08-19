El Ayuntamiento de Almadén indignado por el cierre de la planta de MAYASA y lo tilda de "nuevo fracaso"

El Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real) ha expresado su "indignación" tras la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la resolución que autoriza el cierre y desmantelamiento de la planta de estabilización de mercurio que la empresa pública Minas de Almadén Arrayanes S.A. (MAYASA) mantenía en el paraje de Las Cuevas.

El Consistorio lamenta que este anuncio suponga la confirmación de un proyecto fallido más en la gestión de Mayasa, pese a la inversión de 5,5 millones de euros en su construcción.

"Nos preguntamos si el objetivo real de esta empresa pública es generar empleo y riqueza para el pueblo o simplemente minimizar las pérdidas económicas de SEPI, fruto de la pésima gestión en todos los ámbitos", ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde el Consistorio recuerdan que desde hace años se habla de un supuesto plan estratégico de Mayasa que nunca ha sido compartido con la ciudadanía ni con sus representantes.

Promesas rotas

A su juicio, la decisión de clausurar la planta de mercurio se suma a una larga lista de proyectos frustrados y promesas incumplidas, que han dejado a la población "atónita" ante actuaciones que, además, han limitado derechos como el libre tránsito por los caminos de la finca de Castilseras, propiedad de la empresa pública.

El Ayuntamiento denuncia que "no se han ofrecido explicaciones claras" sobre las razones que han llevado al fracaso de esta planta. "Mientras la resolución de cierre se publica en el DOCM, seguimos sin conocer por qué la instalación nunca llegó a funcionar ni quién va a asumir responsabilidades", han subrayado.

Preguntas sin respuesta

La polémica sobre la planta de estabilización de mercurio ya llegó al Congreso de los Diputados en octubre de 2024, cuando el Grupo Popular registró varias preguntas dirigidas al Gobierno central.

Entre ellas, se cuestionaba por qué la instalación nunca se había puesto en marcha y si algún responsable asumiría la responsabilidad por el despilfarro de más de cinco millones de euros.

Incumplimientos

El Ayuntamiento recuerda que la SEPI y MAYASA siguen sin cumplir el convenio firmado con el Consistorio hace 20 años, cuyo objetivo era compensar la pérdida de puestos de trabajo tras el cierre de la histórica actividad minera.

A su juicio, mientras se han malgastado millones en la planta fallida, la población continúa esperando inversiones reales que generen oportunidades de futuro.

Explicaciones

Por ello, el Consistorio anuncia que seguirá exigiendo explicaciones y reclamando el cumplimiento del convenio, al tiempo que trabajará junto al Grupo Popular en las Cortes para plantear un plan alternativo de gestión de MAYASA.

Entre las medidas que proponen destacan la reducción del número de directivos y la rebaja de sus retribuciones, así como situar a la ciudadanía de Almadén en el centro de la estrategia empresarial.

Situación

El pasado 18 de julio, representantes del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha visitaron Almadén para conocer de primera mano la situación y estudiar futuras iniciativas que permitan revertir la actual dinámica.

"Cada fracaso de MAYASA es un golpe más para nuestro pueblo", ha concluido el Ayuntamiento, que insiste en que "la empresa pública debe dejar de dar la espalda a la ciudadanía" y poner sus recursos al servicio del desarrollo económico y social de Almadén.