Venden una coqueta finca con chalet en Ciudad Real: ideal para disfrutar de la naturaleza

Las fincas rústicas se están convirtiendo para muchos en una buena opción para buscar un lugar en el que descansar en contacto con la naturaleza. Una de estas oportunidades que ofrece el mercado se encuentra en Valdepeñas (Ciudad Real) y está a la venta por 600.000 euros.

Según recoge el anuncio publicado en AgroAnuncios, la parte principal de la finca es un chalet equipado con tres habitaciones. Se trata de una construcción que está rodeada en toda su extensión por viñedos.

Y es que esas 13 hectáreas de vid también la convierten en una buena oportunidad para quienes busquen invertir en el sector primario. De hecho, además del chalet, la finca también posee una nave agrícola de 180 metros y distintos departamentos para estabular animales.

Foto: AgroAnuncios

Foto: AgroAnuncios

Foto: AgroAnuncios

Además, otra cuestión a tener en cuenta es la presencia de tres pozos legalizados que garantizan la demanda hídrica.

Por último, el anunciante también destaca la presencia de vallado en todo el perímetro.