Socuéllamos calienta motores para 'Manchavino 2025': conciertos, paracaidismo y protagonismo de las bodegas locales

El Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real) ha presentado oficialmente la próxima celebración de ‘Manchavino y Fiestas de la Vendimia 2025’ en honor a Nuestra Señora de Loreto, patrona de la localidad.

La alcaldesa, Conchi Arenas, ha destacado el “variadísimo y nutridísimo programa que se ha diseñado para esta festividad” y ha anunciado el nombre del pregonero, responsabilidad que ha recaído en el socuellamino Joaquín Parra López, comunicador de vinos y artífice de ‘Wine Up! Consulting’, al que ha agradecido su disposición, calificando como “un honor que haya aceptado este ofrecimiento”.

Joaquín Parra, a su vez, se ha mostrado orgulloso por esta designación, y ha señalado que, a pesar de los muchos viajes que realiza, “Socuéllamos nunca sale de uno, esté donde esté, y siempre intento que nuestro pueblo sea más conocido por todo el mundo”.

Igualmente, la primera edil ha agradecido la colaboración de la Hermandad de Nuestra Señora de Loreto, representada en este anuncio por su presidente, Miguel Ángel Cuevas, que ha sido el encargado de reseñar todos los actos religiosos de esta fiesta.

Para la elaboración de este programa de actividades, que verá la luz en los próximos días, ha sido fundamental el trabajo conjunto de las concejalías de turismo, desarrollo empresarial, cultura y festejos, agricultura y juventud y deportes, que han diseñado un compendio de eventos novedosos y tradicionales, y, sobre todo, pensando en todos los gustos y edades.

Así, la edil de turismo, Alba López, ha destacado la apuesta por el ‘Patio del Vino’ que “en este décimo aniversario continúa creciendo y va a contar con 15 bodegas locales, todas las que pueden hacerlo”. Este año se ha optado por separar su inauguración (que se celebrará el viernes, día 29) de la de ‘Manchavino’ que, como novedad, tendrá lugar el jueves, día 28 “a fin de no solapar dos eventos tan importantes”. La programación del ‘X Patio del Vino’ se presentará en los próximos días para dar a conocer todas sus novedades, así como las actuaciones musicales que lo acompañarán.

Por su parte, el concejal de desarrollo económico, José Luis Romero del Hombrebueno, ha anunciado la celebración de los diferentes concursos tradicionales, así como distintos cambios e innovaciones como la ‘Becerrada Local’, perdida en los últimos años y recuperada a petición de la juventud local.

En cuanto a cultura, la edil del área, Salomé Carrión, ha destacado el II Concurso de Pintura Infantil, así como el Festival de Folklore de Vendimia (del que ha agradecido la colaboración de la asociación folklórico musical ‘El Lagar’ en su organización) y los conciertos en la Plaza de la Constitución de ‘Mocedades’ y un ‘Tributo a Hombre G y El Canto del Loco’, los próximos 5 y 6 de septiembre.

Igualmente, y como ya se anunció semanas atrás, este año se recupera la exhibición de paracaidismo que realizará la PAPEA del Ejército del Aire y el Espacio, institución con la que Socuéllamos comparte Patrona en la figura de Nuestra Señora de Loreto.

Una exposición de pintura de José Carlos Ortiz (que se inaugurará este jueves, día 21), programas de radio, rutas de senderismo, una comida maridada y decenas de actividades más, servirán para conmemorar una fiesta en la que los Vinateros de Honor serán Miguel Ángel Valverde y María Jesús Pelayo (presidente y vicepresidenta de la Diputación Provincial), y se homenajeará a un joven, a una mujer y a un veterano que dedican su vida a la agricultura.