Miguel (22 años), el vendedor de la ONCE que ha repartido 400.000 euros en Alcázar de San Juan: "Estoy feliz"

Miguel Vigara, vendedor de la ONCE en las localidades ciudadrealeñas de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana.

Miguel Vigara, un vendedor de la ONCE de 20 años, ha sido el encargado de llevar la suerte a Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y repartir 400.000 euros en premios en el sorteo del Cuponazo del pasado 15 de agosto.

En concreto, del puesto de Miguel salieron los diez boletos cuyos dueños cobrarán un total de 40.000 euros por cada uno de ellos.

Pese a no encontrarse entre los afortunados, este joven trabajador de la ONCE reconoce su satisfacción por haber vendido los billetes agraciados. "Estoy muy feliz por haber dado este premio", asegura EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM en una conversación en la que reconoce que se trata del mayor premio que ha vendido desde que se incorporó a su puesto en abril de 2024.

Durante las últimas horas, varios de estos afortunados se han acercado hasta él para mostrarle su alegría por haberles acercado la suerte. "Están muy ilusionados y me han dado las gracias", cuenta orgulloso, al tiempo que afirma que "alguno me ha dicho que cuando cobren me darán una propinilla".

"Mi trabajo es muy entretenido"

Miguel, natural de la localidad de Campo de Criptana, se enroló en la ONCE después de que le detectaran una enfermedad en la vista. Esta piedra que le puso la vida delante le sirvió para reinventarse y comenzar una etapa profesional que hoy por hoy le hace feliz.

"Mi trabajo es muy entretenido. Lo que más me gusta es que puedo estar en contacto con la gente y en ocasiones como esta ayudarles a ganar un dinerito", apunta.

Además de su puesto en la calle Emilio Castelar de Alcázar de San Juan, donde vendió los cupones premiados, Miguel también emplea las mañanas en darse "una vuelta" por los establecimientos de los alrededores en busca de sus clientes.

Por las tardes, llega el turno de trasladarse hasta Campo de Criptana para llevar a cabo allí su actividad.

Cuponazo

El Cuponazo de la ONCE pone en juego un premio de 6 millones de euros al número más la serie, y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, reparte 1.215 premios de 500 euros a las cuatro primeras cifras y otros 1.215 premios a las cuatro últimas; 12.150 premios de 50 euros en el caso de tres últimas o tres primeras y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 3 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La ONCE también destaca su responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.