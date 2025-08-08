Desmantelan en Puertollano un clan familiar dedicado al tráfico de drogas con nueve detenidos

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal familiar dedicado al tráfico de drogas en Puertollano, Ciudad Real, tras una investigación que culminó con la detención de nueve personas.

La operación, denominada "Reina", ha sacado a la luz un entramado de venta y consumo de estupefacientes en varias viviendas de la localidad.

La investigación comenzó a finales de 2024, después de recibir múltiples denuncias anónimas que alertaban sobre la actividad ilícita en unas casas contiguas.

Los agentes confirmaron que los domicilios eran puntos activos de venta de droga, con una constante entrada y salida de consumidores, que en ocasiones consumían las sustancias dentro de la vivienda, donde habían acondicionado un garaje para ese fin.

Operación

En un operativo autorizado por el juzgado, la Policía ha registrado simultáneamente seis inmuebles, incautando cocaína, heroína, hachís, dos básculas de precisión, utensilios para preparar dosis, una pistola con el número de serie borrado, munición, varios ordenadores portátiles y herramientas relacionadas con las transacciones de droga.

Las autoridades investigan el origen de estos objetos para devolverlos a sus legítimos dueños.

La mayoría de los detenidos cuentan con antecedentes por delitos similares. Enfrentan cargos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas. Tras su puesta a disposición judicial, tres de ellos han sido enviados a prisión preventiva.

Compromiso activo

Este golpe policial refuerza la lucha contra el narcotráfico en Castilla-La Mancha y muestra el compromiso de las fuerzas de seguridad para desarticular redes criminales que afectan a la comunidad.