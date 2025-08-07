Comienzan a trabajar en Socuéllamos un total de 37 personas del Plan de Empleo del Ayuntamiento

La alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, ha comparecido ante los medios de comunicación para informar de que los 37 trabajadores contratados a través del Plan de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas ya se encuentran trabajando en los diferentes servicios que se les han asignado, como son electricidad, jardines, limpieza, obras, pintura o cementerio.

Estos peones de servicios múltiples desarrollarán su labor durante tres meses, es decir, hasta el próximo 4 de noviembre.

A partir de septiembre se incorporarán los trabajadores del plan de empleo regional, que tiene una duración de seis meses, y para el que sus beneficiarios requieren de una formación previa (no así en el de Zonas Rurales Deprimidas).

Vandalismo

Por otro lado, la regidora ha apuntado que en las últimas fechas se están registrando varios episodios de vandalismo, incluyendo el incendio de dos contenedores en el parking de la calle Pedro Arias.

Por ello, ha instado a la responsabilidad ciudadana, recordando que estos actos conllevan, además de perjuicios para el pueblo, costes para el Ayuntamiento y posibles sanciones para quienes los realizan.