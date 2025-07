Vox acusa a Juan Echanove de ser un "actor subvencionado" por pedir la continuidad de Pedro Sánchez

Vox ha acusado a Juan Echanove de ser un "actor subvencionado" que "vive del dinero de todos" después de que el intérprete pidiera la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez como única salida a la "amenaza de la ultraderecha" en el trascurso de una rueda de prensa celebrada en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

El diputado nacional de la formación de Santiago Abascal, Ricardo Chamorro, ha calificado de "absolutamente vergonzoso" que "un actor subvencionado utilice un evento cultural de prestigio como el Festival de Almagro, financiado en parte con dinero público, para insultar a millones de votantes y convertir un espacio artístico en una plataforma de propaganda ideológica".

“Lo que no se puede permitir es que actores que viven del dinero de todos utilicen la cultura como trinchera política para despreciar a quienes no piensan como ellos”, ha asegurado Chamorro, al tiempo que ha señalado que "en la provincia de Ciudad Real, la mayoría de los ciudadanos han votado por el cambio, dando su confianza a Vox y al PP”.

El diputado también ha advertido que el festival “no puede convertirse en una sucursal del sanchismo, al servicio de quienes blanquean la corrupción, los escándalos y la degeneración política del actual Gobierno”.

“La verdadera amenaza para la cultura no es Vox, sino quienes la han convertido en un chiringuito ideológico para sostener al PSOE. Basta ya de sectarismo en nombre del arte”, ha concluido.

Premio de UGT

Juan Echanove recibía este jueves el Premio Lorenzo Luzuriaga, que concede el sector de Enseñanza de UGT, en un acto celebrado en el Corral de Comedias con la presencia de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la directora del Festival de Almagro, Irene Pardo; la exsecretaria general de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca o la escritora Ana Cristina Herreros.

En la rueda de prensa previa, el actor analizaba que el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en "una situación muy endeble" y que "la amenaza de la extrema derecha es lo único que mantiene vivo a este Gobierno".

"Mientras el riesgo esa ése, es importantísimo mantener este Gobierno", aseguraba, al tiempo que alertaba del "retroceso de derechos" que se está produciendo en "comunidades autónomas donde gobiernan la derecha y la ultraderecha".

Echanove concluía su intervención reivindicando "sin matices" su ideología: "Me considero progresista, de izquierdas, nunca lo he ocultado, no me duelen prendas".