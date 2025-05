Antonio Orozco, Abraham Mateo y Mägo de Oz, actuaciones estrella de la Feria del Vino en Valdepeñas

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha presentado el programa de conciertos para las Fiestas de la Vendimia y el Vino 2025, que tendrán lugar del 1 al 8 de septiembre, donde se recogen las actuaciones de artistas como Antonio Orozco, Abraham Mateo o Mägo de Oz.

El teniente de alcalde del municipio, David Sevilla, ha explicado que las fiestas se inaugurarán en la Plaza de España el día 1 con uno de los mejores tributos a la mítica banda Mecano, cuyas canciones son ya conocidas por un público intergeneracional.

El día 4, la legendaria banda Mägo de Oz ofrecerá su música fusión de rock, heavy y folk en un concierto en la Plaza de España donde resonarán éxitos tan reconocibles como ‘Fiesta pagana’, ‘Molinos de viento’ o ‘Hasta que el cuerpo aguante’,

El día 5 de septiembre los amantes de la copla podrán disfrutar en la Plaza de España de ‘Más que copla’, un espectáculo que reunirá sobre el escenario a Lidia Gómez, la ganadora de la novena edición del concurso ‘A tu Vera’ de CMM, y reconocida con numerosos premios como cantante de copla. También actuarán sobre las tablas en este espectáculo de canción española Inmaculada Paniagua, Rafael Garcel y Chemi.

Orozco y Mateo, en la plaza de toros

David Sevilla ha detallado la apuesta de conciertos con una gran producción que no se pueden realizar en el escenario de Plaza de España. Por ello, el viernes 5, el joven artista Abraham Mateo hará parada en Valdepeñas con su ‘Tour Insomnio’, una gira que recorrerá distintas ciudades nacionales e internacionales, ofreciendo un concierto en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva ‘Virgen de la Cabeza’.Las entradas para este evento ya están a la venta con un precio popular de 10 euros (más gastos de gestión) en la web www.enterticket.es.

Mientras, el sábado 6 de septiembre Antonio Orozco celebrará sus 25 años de carrera en Valdepeñas con ‘La gira de mi vida’. Este concierto que se celebrará en el mismo lugar, ya contabiliza más de 2.000 entradas vendidas. En este caso, el precio de las localidades asciende a 35,2 euros más gastos de gestión en la web www.entradas.com.

Por último, tras el éxito cosechado el pasado año, el festival ‘Un viaje a los 90 y los 2000’ aterrizará de nuevo en Valdepeñas para poner el broche de oro al fin de las Fiestas de la Vendimia y el Vino, el día 7 de septiembre en la Plaza de España. En este evento tomarán parte artistas tan reconocibles como King África, Rebeca o la exconcursante de Operación Triunfo 1, Verónica Romero. Al cartel de los 90 se sumará Marian Dacal, que revolucionará al público con temas de pistas de baile como su mítico ‘Flying free’, y Eva Marti con ‘Fly on the wings of love’.