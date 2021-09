El calvario de un funcionario acosado en la provincia de Ciudad Real: "Quieren hacer daño"

El Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), Eugenio Martínez, ha comunicado públicamente que está sufriendo una presunta situación de acoso, calumnias e injurias a través de redes sociales y servicios de mensajería. Tal y como explica, se ha utilizado una imagen suya para hacer un montaje junto al alcalde de la localidad, Julián Triguero, con el objetivo de cuestionar la legalidad en la selección de los planes de empleo.

“Cuestionan mi imparcialidad y profesionalidad como funcionario y, también, mi imagen para un fin político o personal. Quieren hacer daño”, afirma. Además, en este sentido, cree que puede ser un usuario enfadado o alguien que quiere meterlo en una trifulca política.

El “triste y angustioso” hecho comenzó el pasado domingo, 19 de septiembre, cuando empezó a circular la polémica fotografía. Sobre esto, en un comunicado, Martínez explica que no va a tolerar que se cuestione su “honorabilidad, intimidad, reputación, imagen y profesionalidad”. Por ello, ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Protección de Datos.

“Me he visto en la necesidad de frenarlo. Tengo el apoyo de mis compañeros de trabajo y del equipo de Gobierno. Quiero evitar un sufrimiento futuro”, expresa Eugenio.

Eugenio Martínez, Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real)

Acoso a funcionarios

Martínez, además, ha hecho alguna petición, como el apoyo público de los 11 concejales que componen la corporación local de Pozuelo de Calatrava. Asimismo, ha informado de que se está planteando abandonar las funciones como miembro de los tribunales de selección, dice, “en detrimento del buen funcionamiento del Ayuntamiento”.

Al respecto, ha afirmado que se ha convertido en “habitual” que los profesionales de las administraciones públicas reciban amenazas. “La gente viene desesperada y necesitada, pero este punto no me había pasado nunca y quiero zanjarlo. Hay personas que, en un momento dado, te amenazan físicamente o te insultan. A mí me ha ocurrido”, cuenta.

Según explica, no ha sido solo a él. “Ocurre a todos los empleados públicos del ámbito del empleo. Los compañeros del SEPE lo han pasado fatal. Hay gente que llega en plan arrollador”, añade.

Ahora, Eugenio Martínez queda a la espera de las resoluciones pertinentes y espera no volver a pasar por un calvario así. “Normalmente, no pasaba del calentón del momento, pero hacer un montaje es algo más madurado”, ha concluido.

