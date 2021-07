Arden las instalaciones de una empresa de la localidad ciudadrealeña de Herencia

Los bomberos del parque de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) han extinguido unque se ha producidoen las instalaciones de una empresa ubicada en la localidad ciudadrealeña de Herencia, en el que no ha habido daños personales.Según han informado a Efe fuentes del servicio de emergencias 112, el incendio se ha declarado hacia las 14.47 horas en las instalaciones de la empresa TSD ubicadas en la calle Jaboneros de Herencia, en la que se han quemado fundamentalmente pinturas, aunque no ha supuestoTampoco se han producido heridos ente los trabajadores de esta empresa, especializada en el diseño, fabricación, desarrollo y mantenimiento de vehículos especiales de seguridad a medida.Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Alcázar de San Juan, que han controlado rápidamente el incendio (cuyo origen no ha sido facilitado) y, ha indicado el 112.