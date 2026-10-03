Page califica la riada de Madrigueras como "absolutamente imprevista": ni Aemet ni CHJ avisaron

Page atiende a los medios de comunicación durante su visita a Madrigueras (Albacete). JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado este sábado de "absolutamente imprevista" la riada que ha golpeado Madrigueras (Albacete) y ha señalado que ni la Aemet ni la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) habían previsto un episodio de esta magnitud.

Page se ha desplazado hasta la localidad para conocer los daños provocados por unas lluvias que dejaron 143 litros por metro cuadrado y que causaron la muerte de una mujer de 100 años.

"La previsión de lluvia no alcanzaba ni los 30 litros metro cuadrado y ha sido 143", ha explicado el presidente regional, que ha asegurado que la situación meteorológica fue cambiando durante el episodio. "Aquí se preveía mucho menos, una lluvia relativamente ligera, pasó de amarillo a naranja sobre la marcha", ha señalado.

Page ha recordado que "ni siquiera los protocolos establecían la necesidad de ninguna alerta" porque en ese momento "no había alerta roja". En este contexto se produjo también el envío del ES-Alert, una cuestión sobre la que algunos vecinos han planteado dudas por la hora a la que recibieron el aviso en sus teléfonos móviles.

"El ES-Alert se podía haber mandado o no, se mandó en todo caso porque evidentemente persistían problemas en las carreteras y no sabíamos hasta cierto punto si iba a llover más", ha explicado Page.

El presidente regional ha defendido que el aviso "cumplió su función", aunque ha señalado que no puede considerarse la clave para anticiparse a un episodio de estas características.

Page también ha recordado que el Ayuntamiento de Madrigueras realizó sus propias comunicaciones a los vecinos a medida que evolucionaba la situación. "De hecho creemos, por lo que nos ha comentado el propio alcalde, que mucha gente también se pudo ver suficientemente alertada", ha explicado.

El presidente autonómico ha añadido que "nadie puede pensar que las cosas se hacen adrede" y ha afirmado que "aquí somos todos víctimas, empezando por los propios servicios públicos".

La riada dejó alrededor de 90 rescates y unos 130 vehículos afectados, según los datos trasladados por el Ayuntamiento. El agua inundó viviendas, comercios y numerosos edificios públicos de la localidad

Declaración de zona catastrófica

Page ha anunciado además que el Gobierno regional solicitará este martes la declaración de Madrigueras como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, la denominación actual de la conocida como zona catastrófica.

El objetivo, ha explicado, es que los afectados puedan acceder a ayudas de los fondos estatales para paliar los daños provocados por la riada, especialmente los ocasionados en propiedades privadas y vehículos.

"Vamos a solicitar de hecho el martes la declaración de zona catastrófica", ha avanzado el presidente autonómico, que ha destacado la necesidad de que exista un "resarcimiento de daños por parte de los fondos estatales".

Los colegios podrán abrir el lunes

Otro de los asuntos abordados por Page ha sido la situación de los centros educativos. En principio, la actividad lectiva se mantendrá este lunes, siempre que durante las próximas horas puedan retirarse los lodos acumulados en los accesos y no persista riesgo de inundación o una nueva situación meteorológica adversa.

"Creemos que los colegios, en cuanto desbrocemos la zona de fuera, los accesos, van a poder ser utilizables tanto la Escuela Infantil como los colegios, el instituto", ha explicado.

Page ha señalado que mantener abiertos estos centros es importante para evitar que las familias tengan que alterar todavía más su rutina y para que los alumnos puedan continuar con las clases.

Page durante su visita a Madrigueras. JCCM

La riada también ha causado daños en distintos servicios públicos. Entre ellos se encuentran el cuartel de la Guardia Civil y el centro de salud, cuyo funcionamiento tendrá que ser restablecido de manera provisional.

Precisamente sobre este último, Page ha recordado que la Junta acababa de adjudicar las obras del que será el nuevo centro de salud de Madrigueras y que estaba previsto colocar próximamente la primera piedra.

El presidente regional ha explicado que ahora la prioridad es recuperar el funcionamiento de los servicios afectados mientras se acometen los trabajos de limpieza y retirada de lodos.

"Todos de la mano"

Page ha destacado durante su visita la coordinación entre las distintas administraciones y los servicios de emergencia desplegados en Madrigueras. "Hemos desplegado todos los medios y todas las administraciones de la mano", ha asegurado.

En los trabajos participan efectivos de la Junta, Diputación, bomberos, Protección Civil, Guardia Civil y otros servicios públicos, además de maquinaria procedente de distintos puntos para retirar el barro, limpiar las calles y recuperar los accesos a los edificios afectados.

El presidente autonómico ha señalado que las infraestructuras viarias serán probablemente uno de los elementos que más tiempo requerirán para recuperar la normalidad debido a la acumulación de lodos.

"Todos los servicios estaremos a una", ha asegurado Page, que ha confiado en que Madrigueras pueda recuperar "en muy poco tiempo" la normalidad tras una riada que ha dejado graves daños en buena parte del municipio.