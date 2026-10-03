Al menos una mujer muerta y 90 personas rescatadas tras la riada en la localidad albaceteña de Madrigueras

Al menos una mujer de 102 años ha fallecido este viernes en Madrigueras (Albacete) como consecuencia de la riada que ha inundado buena parte de la localidad, donde los servicios de emergencia han tenido que realizar alrededor de 90 rescates durante la tarde y las primeras horas de la noche.

El agua, que bajaba con una inusitada fuerza por las calles del pueblo, llegó a superar el metro de altura en el interior de la vivienda en la que se encontraba la mujer, según ha informado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Hasta 142 litros por metro cuadrado cayeron en poco tiempo sobre la localidad albaceteña, ubicada en la comarca de la Manchuela y de poco más de 4.600 habitantes, lo que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia.

Los rescates se han centrado principalmente en personas que se encontraban en viviendas afectadas por la acumulación de agua. De hecho, el cuerpo sin vida de la mujer centenaria que ha muerto fue encontrado en la planta baja de su domicilio.

Además, el servicio de emergencias 112 ha recibido numerosos avisos de vecinos que se encontraban "asustadas y sin saber cómo actuar", según la información facilitada por la Junta.

Limpieza y retirada de vehículos

El dispositivo desplegado en Madrigueras ha comenzado ya las primeras labores de limpieza de las zonas afectadas y retirada de las decenas de vehículos que han quedado acumulados o afectados al ser arrastrados por el agua, que también ha derribado muros y anegado algunas viviendas. Tras el episodio, las calles han quedado cubiertas por el lodo.

#AvisosGC | Severas inundaciones en Madrigueras (#Albacete).



👮🏻♂️ Las intensas precipitaciones han provocado riadas en vías urbanas e interurbanas. El gran caudal de agua ha anegado calles y ha provocado el arrastre de vehículos.



⚠️ Evita desplazamientos innecesarios y no… pic.twitter.com/NVRl5zxIoo — Guardia Civil (@guardiacivil) October 2, 2026

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USECIC) ha permanecido desplegada durante toda la noche para reforzar los trabajos, mientras que está prevista la incorporación de un equipo de GEACAM, la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, a primera hora de este sábado para colaborar en las labores de limpieza y recuperación.

En la coordinación y seguimiento de la emergencia han participado el delegado de la Junta en Albacete; Pedro Antonio Ruiz Santos; el presidente de la Diputación, Santi Cabañero; representantes del Ayuntamiento de Madrigueras y responsables de Protección Ciudadana, el Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI), Guardia Civil y Cruz Roja, entre otros efectivos y recursos movilizados.

El 112 ha informado además de que se ha procedido a abrir la CM-316 y la AB-105, que permanecían cortadas en su acceso al municipio. La CM-3222 continúa cortada en el kilómetro 5.

Ruiz Santos ha señalado en una publicación en Instagram que Madrigueras está viviendo "una situación muy complicada por las fuertes lluvias" y ha trasladado su ánimo a "todas las familias afectadas".

Sigo con atención y preocupación las inundaciones en Madrigueras, en la Manchuela albaceteña. Todo nuestro apoyo y disposición para ayudar.



Ánimo a todos los vecinos y mi reconocimiento a todos los servicios implicados en ayudar a la población. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 2, 2026

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su preocupación por las inundaciones en Madrigueras, en la Manchuela albaceteña, y ha trasladado "todo nuestro apoyo y disposición para ayudar", además de reconocer el trabajo de los servicios desplegados para atender a la población.