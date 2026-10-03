Riada en Madrigueras (Albacete). Cuenta de Facebook 'El Tiempo en Santa María de los Llanos y comarca'

Madrigueras pide "apoyo" tras la riada que ha inundado casas, negocios y edificios públicos: "Esto es una catástrofe"

"Esto es una catástrofe". Así resume la teniente de alcalde de Madrigueras, María Victoria Leal, la situación que vive este municipio albaceteño después de una riada que ha dejado buena parte del pueblo anegado, alrededor de 130 vehículos afectados y daños en viviendas, comercios y prácticamente todas las instalaciones municipales.

"Yo tengo ya 60 años y no lo había visto nunca y ver tu pueblo destrozado es tan triste...", reconoce Leal en una conversación con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

La localidad intenta recuperar este sábado "algo de normalidad" después de una noche en la que el agua recorrió las calles con una fuerza inusitada. La intensa tromba de agua comenzó a caer el viernes y se prolongó durante aproximadamente dos horas y media.

En poco tiempo llegaron a registrarse hasta 142 litros por metro cuadrado, a los que se sumó posteriormente el agua procedente de zonas próximas.

"Por la parte que yo vi, que entra de la zona de Tarazona, se formó un río, un río con una altura de más de un metro y medio", relata Leal. La corriente atravesó el municipio y fue "arrastrando todo lo que pillaba a su paso". Una situación que, asegura, nunca habían vivido en Madrigueras.

"Rompió todo a su paso"

La fuerza del agua obligó a los servicios de emergencia a desplegar un amplio dispositivo durante la tarde y las primeras horas de la noche. Alrededor de 90 personas tuvieron que ser rescatadas, principalmente vecinos que se encontraban en viviendas afectadas por la acumulación de agua.

Entre ellos se encontraba una mujer de 100 años que "estaba sola" en su domicilio de la calle Losa. El agua llegó a superar el metro de altura en el interior de la vivienda y la mujer falleció tras quedar atrapada.

La riada también causó graves daños materiales. Alrededor de 130 vehículos resultaron afectados y numerosos comercios sufrieron daños en sus accesos y escaparates. "Rompió puertas, rompió escaparates, puertas de seguridad, rompió todo", explica la teniente de alcalde.

El agua alcanzó además numerosas viviendas y edificios públicos. El Ayuntamiento, los colegios, la escuela infantil y el centro de salud se encuentran entre las instalaciones afectadas. "Es una zona muy, muy amplia del pueblo, no es una zona pequeña", apunta Leal.

Todavía no se ha podido cuantificar el coste de los daños. La prioridad durante las primeras horas de este sábado es retirar el barro, despejar las calles y acceder a las instalaciones para comprobar su estado.

Madrigueras (Albacete)



La iglesia donde me casé hace 10 años.



Toda ayuda para #Madrigueras es poca. pic.twitter.com/3n1AAG7QTD — Isma Ramírez (@ElEnfermeroInv1) October 3, 2026

La riada también ha afectado a la parroquia de Madrigueras, que este sábado ha amanecido anegada de agua y barro, con los bancos desplazados por la fuerza del agua.

Esta tarde, sábado, a las 16h. se convoca a voluntarios a ayudar a mover bancos y limpiar en la parroquia Madrigueras.

Si alguno tiene algún escobillón o escoba de calle puede llevarlo. Gracias pic.twitter.com/593lEfeZce — Diócesis de Albacete (@DiocesisAlbact) October 3, 2026

Ante los daños, la Diócesis de Albacete ha hecho un llamamiento a través de redes sociales para reunir voluntarios que ayuden desde las 16.00 horas a limpiar el templo y mover el mobiliario.

Los vecinos se vuelcan con la limpieza

Con el agua ya retirada, las calles de Madrigueras han amanecido cubiertas de barro y con vehículos y enseres acumulados. El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que saquen a las aceras los objetos que hayan quedado inutilizados para facilitar su retirada.

Maquinaria pesada procedente de municipios y mancomunidades cercanas trabaja ya en las zonas más afectadas, mientras continúan las labores para retirar vehículos y limpiar las calles.

Leal destaca la respuesta de los vecinos ante la situación. "Los vecinos lo han asumido todo con mucha resignación y la verdad es que estamos muy orgullosos de ellos porque están colaborando con todo", señala.

También han llegado medios de localidades próximas para colaborar en los trabajos. "Los vecinos están ayudando a los otros vecinos", resume.

Durante la noche, la Guardia Civil permaneció desplegada por la localidad para reforzar la seguridad, especialmente después de los daños sufridos por numerosos comercios.

"Necesitamos apoyo"

La teniente de alcalde reconoce que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica suficiente para afrontar por sí solo los daños provocados por la riada. "Nosotros somos un ayuntamiento pequeño, no tenemos capacidad para asumir el coste de estos desperfectos", explica.

Por ello, reclama el respaldo de las administraciones superiores y que el Gobierno de España declare Madrigueras como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que permitiría habilitar ayudas para los afectados.

"Necesitamos el apoyo del resto de instituciones superiores a nosotros que puedan hacer frente a todo esto", insiste.

Este sábado está previsto que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se desplace a Madrigueras para comprobar sobre el terreno el estado del municipio. También se encuentra en la zona el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

La Delegación del Gobierno, a través de la @SubGobALB, instalará una mesa informativa este lunes para dar a conocer a todos los vecinos de Madrigueras las ayudas de las que disponen para paliar los efectos del temporal mediante la aplicación del Decreto 307/2005. — Delegación Gobierno Castilla-La Mancha (@DelegGobCLM) October 3, 2026

Por su parte, la Delegación del Gobierno, a través de la Subdelegación del Gobierno en Albacete, instalará este lunes una mesa informativa en Madrigueras para informar a los vecinos de las ayudas disponibles para paliar los efectos del temporal, al amparo del Decreto 307/2005.

Recuperar colegios, centro de salud y Ayuntamiento

La recuperación de los servicios es ahora una de las principales preocupaciones del Consistorio. Colegios, escuela infantil, centro de salud e instalaciones municipales han resultado afectados y todavía no se puede acceder con normalidad a algunos de ellos.

"Ahora mismo estamos intentando acceder a estas instalaciones", explica Leal. Será necesario utilizar primero maquinaria pesada para despejar las entradas y poder evaluar los daños en el interior.

Por ahora, en Madrigueras no hay fecha para volver a la normalidad. El municipio afronta una jornada de limpieza y recuperación mientras evalúa unos daños que todavía no han podido ser cuantificados. "Esto es una catástrofe meteorológica y es imprevisible", resume Leal.