Cabañero hace balance de la riada de Madrigueras: "Ayer tocaba rescatar y proteger; hoy toca limpiar y reconstruir"

Cabañero junto al presidente regional y el alcalde Madrigueras durante la visita a la localidad. Diputación de Albacete

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha hecho este sábado balance de la intervención de la institución provincial tras la grave riada que este viernes afectó a Madrigueras y que dejó una vecina fallecida y numerosos daños materiales. "Ayer tocaba rescatar, salvar y proteger a la ciudadanía; hoy toca limpiar y empezar a reconstruir", ha resumido durante su visita al municipio.

Cabañero ha comenzado su intervención lamentando el fallecimiento de Laura, la vecina centenaria que perdió la vida como consecuencia de las inundaciones. "Lo primero de todo es lamentar el fallecimiento de Laura y trasladar, en nombre de toda la provincia, el pésame a su familia. Eso es lo peor de todo, es lo que no es recuperable", ha señalado.

El presidente provincial ha advertido además de que los daños materiales provocados por la riada son "enormes" y previsiblemente "muy cuantiosos", aunque ha señalado que habrá tiempo para cuantificarlos y afrontar su recuperación.

Cabañero ha explicado que la Diputación movilizó durante las horas más críticas a más de 25 bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI), procedentes de los parques de Casas Ibáñez, La Roda, Almansa y Villarrobledo.

Más de 90 actuaciones durante la emergencia

A este dispositivo se sumó la Unidad de Rescate Acuático, con sede habitual en el parque provincial de Hellín y especializada en intervenciones relacionadas con inundaciones y riadas.

El despliegue provincial contó con tres camiones y cinco vehículos ligeros, además del refuerzo de un suboficial en la Central y del jefe del Servicio. Según el balance trasladado por Cabañero, durante la noche se realizaron más de 90 actuaciones, entre ellas 31 rescates y más de 50 achiques.

"Fueron más de 30 los rescates y más de 50 los achiques que hubo que hacer durante toda la noche; por tanto, más de 90 actuaciones", ha detallado. Los rescates incluyeron intervenciones con niños, mayores, personas con movilidad reducida, familias atrapadas en sus viviendas y vecinos que necesitaban asistencia específica.

El presidente de la Diputación ha agradecido el trabajo de los profesionales del SEPEI y del resto de servicios públicos movilizados durante la emergencia, así como la colaboración del Ayuntamiento y de los vecinos de Madrigueras.

Ahora, "limpiar y empezar a reconstruir"

Cabañero ha explicado que la intervención de la Diputación ha cambiado este sábado de objetivo, pasando de las actuaciones de rescate a los trabajos de limpieza y recuperación. "Hoy ya toca otra labor. Hoy toca limpiar y empezar a reconstruir lo que se pueda", ha afirmado.

El SEPEI mantiene este sábado seis bomberos sobre el terreno, procedentes de los parques de Casas Ibáñez y Hellín. La Diputación también ha movilizado personal y maquinaria del Parque Móvil para avanzar en la limpieza de las zonas afectadas.

Entre los medios desplazados se encuentran maquinaria pesada para trabajar en las calles, un camión de limpieza de alcantarillado para actuar en bajos e imbornales y maquinaria de menor tamaño para acceder a determinadas calles y colaborar en la retirada de materiales y enseres.

Durante la mañana se han atendido los garajes que todavía quedaban pendientes de achique, mientras los trabajos se centran ahora en retirar agua, barro, materiales y objetos acumulados por la riada.

"Estas cosas llegan y, cuando llegan, lo único que nos queda es primero proteger las vidas humanas y después ayudar entre todos a reconstruir. Eso es lo que nos toca ahora", ha señalado Cabañero.

La Diputación mantendrá su apoyo al municipio

El presidente provincial ha asegurado que la intervención de la Diputación continuará durante las próximas fases de recuperación y se adaptará a las necesidades que vayan surgiendo conforme avance la evaluación de los daños.

"La Diputación, como siempre hace, va a estar al lado del Ayuntamiento de Madrigueras, al lado del municipio de Madrigueras, para ayudarles en lo que haga falta", ha asegurado.

Cabañero ha realizado esta visita junto al alcalde de Madrigueras, Juan Carlos Talavera, el diputado responsable del SEPEI, José Antonio Gómez, y el diputado provincial de zona, Miguel Zamora.

El alcalde ha explicado que durante la noche se retiraron alrededor de 50 vehículos, aunque el número total de automóviles afectados supera ampliamente el centenar. Talavera también ha confirmado que Laura, la mujer fallecida durante la riada, era su tía.

Los trabajos de recuperación continúan este sábado en el municipio con medios de las distintas administraciones y bajo la coordinación del METEOCAM, activado en Fase de Emergencia, Situación Operativa 1.