UGT y CCOO denuncian ante FEDA la "relajación" en prevención tras aumentar los accidentes graves en Albacete

Los sindicatos UGT y CCOO Albacete se han concentrado este viernes ante la sede de la patronal FEDA para mostrar su rechazo tras el último accidente laboral que acabó con la vida de un trabajador de 50 años el pasado jueves 1 de octubre.

El accidente mortal se produjo en Nava de Abajo, pedanía de Pozohondo (Albacete), después de que una pinza de maquinaria pesada le cayese encima provocándole la muerte por aplastamiento.

El secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, ha indicado que "en lo que va de 2026, en la provincia han perdido la vida cuatro trabajadores".

Imagen de la concentración por parte de UGT y CCOO. UGT Castilla-La Mancha

"Esta semana tenemos que sumar otra víctima más, así como todas aquellas en las que se está pendiente de determinar si han sido por accidente laboral", ha indicado.

Para González, la bajada del cómputo general de los accidentes laborales no puede ensombrecer que tanto los graves como los mortales están experimentando un crecimiento importante y ha añadido que "en Castilla-La Mancha ya van siete fallecidos más que en 2025".

"La relajación en materia de seguridad y salud viene a confirmar una regla negra: la falta de medidas preventivas cuesta la salud y la vida de muchos trabajadores y trabajadoras. No son meras estadísticas; estamos hablando de dramas familiares, de vidas truncadas y de compañeros y compañeras que ya no vuelven a casa. Esta realidad requiere de una respuesta contundente", ha indicado.

El responsable provincial del sindicato ha recordado la obligación del empresario de implementar en los centros de trabajo medidas de prevención de riesgos laborales.

"Nosotros no escurrimos el bulto; queremos trabajar de la mano de las administraciones y de las empresas para acabar con este drama que sufren las personas trabajadoras, siendo siempre muy exigentes y firmes con aquellos empresarios incumplidores", ha explicado.

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha insistido en la necesidad de delimitar las responsabilidades de una manera clara "porque, aunque lo decimos abiertamente cada vez que podemos, algunos parecen no enterarse de la situación".

"La ley de prevención de riesgos establece que son las empresas las que deben tomar medidas para que no se produzcan accidentes. Es necesario establecer esa cultura preventiva y que esté incluso por encima de los intereses empresariales y de los objetivos empresariales de la maximización del beneficio".

En este sentido, Gómez también se ha referido a la fijación de las empresas con el tema del absentismo, asegurando que "de una manera vergonzante se están preocupando únicamente de sus bolsillos sin importarles nada la salud de las trabajadoras y los trabajadores".

"Tenemos que decirles que las jornadas interminables, las horas extraordinarias que no se pagan y la sobrecarga de trabajo también generan incapacidades temporales en las trabajadoras y trabajadores", ha añadido.