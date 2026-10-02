Un premio de 1,2 millones de euros busca dueño en una pedanía de Albacete: "No sabemos quién es el ganador"

"Se ha repartido en este punto de venta, pero no sabemos quién es el ganador". Así resume Belén a EL ESPAÑOL la intriga que mantiene en vilo al despacho de Aguas Nuevas, donde trabaja, tras vender el único boleto acertante de primera categoría del sorteo de la Primitiva de este jueves premiado con 1,26 millones de euros.

No es para menos, ya que en esta pedanía de 1.960 habitantes situada a ocho kilómetros de Albacete capital hay un nuevo millonario a quien aún no ponen rostro. "Estoy nerviosa como si me hubiera tocado a mí. Cada vez que entra alguien a validar un resguardo me tiembla la mano", relata la empleada del establecimiento ubicado en la calle Pasico.

Aguas Nuevas, pedanía de Albacete capital. UCLM

La noticia llegó a las diez de la noche del 1 de octubre cuando la delegación provincial de Loterías notificó la feliz noticia al propietario del negocio: solo había un acertante de seis números en toda España y era uno de sus clientes. "No nos lo podíamos creer. Todos los días no se reparte un bote como este", confiesa Belén.

La combinación ganadora del sorteo ha sido 14 -16 - 45 - 22 - 33 - 04, con el 46 como complementario y el 7 como reintegro, mientras que el Joker ha sido 6965325. La gran duda entre los vecinos de Aguas Nuevas es si el bote millonario quedará entre algún vecino de toda la vida o si habrá ido a parar a manos de algún visitante.

"Los domingos hay un mercado en el pueblo y nuestro establecimiento está en la plaza, entonces, viene muchísima gente de fuera que compra lotería...", señala la trabajadora.

Pese a que el actual equipo de dirección lleva apenas cuatro años al frente de este despacho, la suerte les ha sonreído. A lo largo de este 2026 ya han repartido dos premios de varios miles de euros de La Quiniela y La Primitiva.

En las próximas horas, este despacho se prepara para oficializar la noticia con la cartelería oficial que trasladará la delegación de Loterías. Mientras tanto, continúan buscando al afortunado/a que ha amanecido este viernes 2 de octubre con 1,2 millones de euros más en su patrimonio.